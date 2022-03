Bundesgericht: Bund darf Länder-Aufnahmeprogramme stoppen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Leipzig. Das Bundesinnenministerium darf Aufnahmeprogramme der Bundesländer für schutzsuchende Flüchtlinge stoppen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am Dienstag in Leipzig entschieden. Es wies damit eine Klage des Landes Berlin ab. Das Ministerium könne die Zustimmung versagen, um negative Auswirkungen auf den Bund selbst oder andere Bundesländer zu verhindern, hieß es in der Begründung. Die Entscheidung ist rechtskräftig (Az.: BVerwG 1 A 1.21).

Berlin wollte im Juni 2020 zusätzlich 300 besonders schutzwürdige Flüchtlinge im Rahmen eines Landesprogramms aus griechischen Flüchtlingslagern in der Ägäis aufnehmen. Dazu brauchte es aber grünes Licht vom Bundesinnenministerium, das damals von Ressortchef Horst Seehofer (CSU) geführt wurde. Dieses hatte die Zustimmung verwehrt, weil die Bundeseinheitlichkeit nicht gewahrt sei.

