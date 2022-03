Sonnenblumenöl wird zum neuen Klopapier

Berlin. Es sind Bilder, die an den ersten Lockdown der Corona-Pandemie im März 2020 erinnern: Erneut fallen die reihenweise leergekauften Regale in den Supermärkten ins Auge, so wie am Dienstagmorgen beispielsweise in zwei verschiedenen Supermarktfilialen an der Wendenschloßstraße in Köpenick. Nur, dass diesmal – anders als noch vor zwei Jahren – nicht Klopapier im Mittelpunkt panikgeschürter Hamsterkäufe steht, sondern Speiseöl. Genauer gesagt das fürs Kochen besonders beliebte Sonnenblumenöl.

In zahlreichen Geschäften ist momentan keine einzige Flasche des Produktes mehr zu erwerben, und bei Versteigerungen auf Ebay lässt sich mit dem Pflanzenöl zurzeit viel Geld verdienen. Einzelne Geschäfte wie etwa die Großmarktkette Metro kündigten deswegen am Dienstag an, Speiseöl zu rationieren und die Abgabemenge pro Kunden zu limitieren. Dadurch könne es „kurzfristig und vereinzelt zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit“ kommen, so das Unternehmen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ukraine ist für 51 Prozent der weltweiten Sonnenblumenöl-Produktion verantwortlich

„Schon seit einigen Tagen ist Sonnenblumenöl besonders begehrt und wird in großen Mengen gekauft“, bestätigt der Mitarbeiter eines Supermarktes an der Uhlandstraße in Charlottenburg, gibt aber gleichzeitig auch Entwarnung: „Noch sind unsere Lager voll und die Lieferung läuft wie gewohnt.“ Der Hintergrund der plötzlichen Öl-Hortung ist der russische Überfall auf die Ukraine. „Die Ukraine ist gerade für Deutschland ein immens wichtiger Rohstofflieferant der hinteren Lieferkette und für 51 Prozent der auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehenden Menge an Sonnenblumenöl verantwortlich“, sagt Phillip Haverkamp, Sprecher des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB). Es sei daher klar, dass ein Krieg in dem Land längerfristig Auswirkungen auf die internationalen Lieferketten und Märkte haben werde.

„Dennoch stellen wir in Berlin zurzeit trotz der gestiegenen Nachfrage keine flächendeckende Unterversorgung mit dem Produkt Sonnenblumenöl fest“, so Haverkamp. Die Lager seien noch gut gefüllt, zumal Öl im Normfall kein „schnelldrehendes Erzeugnis“ sei, das mehrere Wochen im Vorrat Bestand haben könne. Er rufe deswegen dazu auf, aus solidarischen Gründen auf Hamsterkäufe zu verzichten und nur in „haushaltsüblichen Mengen“ zu kaufen. „Händler in Berlin sind es gewohnt, dass in ihren Filialen oft in großen Mengen eingekauft wird“, sagt Haverkamp, „deshalb sind sie es aber auch gewohnt, gegen diese Art der Hamsterkäufe im Notfall vorzugehen.“

Keine Engpässe beim ukrainischen Brotweizen

Die Hortung greife zudem teilweise auf alle Speiseöle über – wenn auch diese im Gegensatz zum Sonnenblumenöl nicht aus der Ukraine importiert würden. „In Deutschland stehen dem Kunden ausreichend qualitative und leckere Öle wie Raps- oder Kokosöl als Alternative zum Sonnenblumenöl zur Auswahl, sollte es zu kurzzeitigen Engpässen oder Lieferverzögerungen kommen“, sagt Haverkamp. Gehamstert wird nicht nur beim Speiseöl. „Heute Morgen erwarb ein Kunde 30 Packungen Mehl“, erzählt ein Supermarkt-Verkäufer aus Charlottenburg, „ich habe ihn dann gefragt, ob er wirklich so viel braucht.“

Dahinter stecke laut Haverkamp eine tiefe Urangst: Die Angst davor, dass es irgendwann kein Brot mehr geben könnte. Die Ukraine ist einer der größten Weizenexporteure der Welt, der ukrainische Brotweizen ist ein Vorprodukt für Mehl und somit letztendlich für Brot. „Auch hier gibt es aber keinerlei Engpässe oder Unterversorgung“, betont Haverkamp, „Panik ist nicht angebracht.“

Natürlich könnten zurzeit aber auch nur schwer Prognosen getroffen werden, wie sich der Krieg in der Ukraine längerfristig auf die Lieferketten auswirken wird. „Die Lage bleibt dynamisch“, sagt Haverkamp, „und niemand weiß, wie sie sich in drei Wochen entwickelt.“ Die Belieferung der regionalen Händler sei aber grundsätzlich sichergestellt.