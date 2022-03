Erzbistum öffnet Jugendzentrum für Waisenkinder aus Ukraine

Berlin/Grünheide. Das Erzbistum Berlin will ein Jugendzentrum in Brandenburg für Waisenkinder aus der Ukraine zur Verfügung stellen. Das Jugendhaus des Erzbistums in Alt-Buchhorst bei Grünheide bereitet sich nach Angaben des Erzbistums auf die Aufnahme von 110 Kindern vor. Die ursprünglich geplanten Veranstaltungen in dem Zentrum sollten dafür vorübergehend nicht stattfinden, wie Berlins Erzbischof Heiner Koch am Dienstag ankündigte.

"Der erste Versuch, dass die Kinder kommen, ist leider gescheitert unter dem Beschuss", sagte Koch nach einem Treffen mit der Brandenburger Landesregierung in Potsdam. "Wir versuchen jetzt, die Kinder in kleineren Gruppen hier hinüberzubekommen." Der Sprecher der Caritas im Erzbistum Berlin, Thomas Gleißner, sagte auf Anfrage: "Wir sind in Vorbereitung."

