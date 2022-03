Corona-Pandemie in Berlin Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin bleiben bis Ende März

Berlin. Das Land Berlin wird seine Corona-Schutzmaßnahmen wie gehabt bis Ende März aufrechterhalten. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bestätigte am Dienstag nach der Senatssitzung Informationen der Morgenpost vom Vortag. Der Senat wolle die vom Bund eingeräumte zusätzliche Frist im geplanten neuen Infektionsschutzgesetz nutzen und die bestehende Verordnung bis 31. März verlängern. Dazu gehören etwa auch die Beschränkungen für Zuschauerzahlen in Stadien oder Sportarenen.

Nach wie vor gebe es in Berlin sehr viele Ansteckungen, sagte Giffey. Berlin und andere Bundesländer wollten aber die zusätzliche Frist für Schutzmaßnahmen nutzen. „Viele Menschen betrachten mit Sorge, dass schon in fünf Tagen sämtliche Schutzmaßnahmen vorbei sein sollen“, sagte Giffey. Am 20. März soll das Infektionsschutzgesetz des Bundes in Kraft treten, das diese Woche im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden sollen. Noch seien aber im Bund nicht alle Details geklärt.

Giffey kündigte an, dass mit dem Ablauf des 31. März Masken nur noch im ÖPNV, in Altenheimen und Krankenhäusern getragen werden müssen. Für eine Maskenpflicht in den Schulen gebe es dann keine Rechtsgrundlage mehr. Auch die Regeln für Quarantäne-Anordnungen endeten im April.

Kostenlose Bürgertests werde es dann ebenfalls nicht mehr geben, sagte Giffey. Ohne Finanzierung des Bundes würden diese wegfallen.

