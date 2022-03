Neue Präsidentin will Hertie School inklusiver machen

Berlin. Die Politikwissenschaftlerin Cornelia Woll leitet seit Dienstag die Berliner Hertie School als Präsidentin. "Unsere gesellschaftliche Verantwortung ist es, die Ausbildung von Führungskräften inklusiv zu gestalten", sagte die neue Präsidentin der privaten Governance-Hochschule in Berlin laut Mitteilung. "Wir möchten unser Stipendienangebot ausbauen, um sicherzustellen, dass Kompetenzen und nicht der Geldbeutel für eine Bewerbung bei uns entscheidend sind", so Woll weiter. Neben der Diversität in Forschung, Lehre und bei den Studierenden steht demnach die Stärkung der Wissenschaft, die gegenwärtig eine immer zentralere Rolle in der Gesellschaft einnehme, auf ihrer Agenda.

Die 44 Jahre alte Politikwissenschaftlerin wechselt von der Sciences Po Paris, wo sie unter anderem als Präsidentin des Wissenschaftsrates und Professorin für Politikwissenschaft tätig war. Im Dezember vergangenen Jahres war Woll durch den akademischen Senat berufen worden. Sie tritt als Präsidentin der Hertie School die Nachfolge von Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Henrik Enderlein an, der im vergangenen Frühjahr im Alter von 46 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben war.

Als erste Präsidentin der Hertie School reiht Woll sich in eine Riege neuer Präsidentinnen von Berliner Hochschulen ein: Seit Jahresbeginn wurden mit Geraldine Rauch an der Technischen Universität und Julia von Blumenthal an der Humboldt-Universität auch zwei andere Frauen in akademische Spitzenämter berufen.

© dpa-infocom, dpa:220315-99-527479/2