Corona-Inzidenz steigt deutlich in Brandenburg

Potsdam. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Ansteckungen hat in Brandenburg deutlich zugenommen. Landesweit hätten sich 1566,9 Menschen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche angesteckt, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Am Montag lag die Inzidenz bei 1493,3, vor einer Woche bei 1446,1. Den höchsten Wert in Brandenburg hat der Landkreis Elbe-Elster im Süden mit 2501,9, aber auch in Cottbus und im Kreis Spree-Neiße liegt die Inzidenz über 2000. Innerhalb eine Tages kamen landesweit 6991 neue Fälle hinzu.

Die Lage der Krankenhäuser ist weitgehend stabil, eine Entspannung ist aber nicht in Sicht. Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Dienstag bei 7,7, das ist ein Anstieg zum Wert am Montag mit 6,87. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten lag am Montag bei 10 Prozent nach 10,7 Prozent am Tag zuvor. Eine vollständige Impfung haben 68,8 Prozent der Bevölkerung - das ist der gleiche Anteil wie am Montag, innerhalb eines Tages kamen weniger als 300 Impfungen hinzu.

© dpa-infocom, dpa:220315-99-527344/2