Mutmaßlicher Einbrecher in Berlin-Fennpfuhl festgenommen

Berlin. Polizeibeamte haben einen mutmaßlichen Einbrecher in Berlin-Fennpfuhl festgenommen. Der 38-Jährige wird verdächtigt, mit einem Komplizen in eine Wohnung in der Landsberger Allee eingestiegen zu sein, wie die Polizei mitteilte. Demnach nahmen Beamte ihn in der Nacht zum Dienstag in einem Hinterhof in Gewahrsam, nachdem eine Anwohnerin kurz zuvor zwei dunkel gekleidete Gestalten auf dem Balkon der Erdgeschosswohnung beobachtet hatte. Der zweite Tatverdächtige entkam den Angaben zufolge unerkannt. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220315-99-527345/2

