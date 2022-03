Feuer in Wohnhaus: Fünf Bewohner gerettet

Berlin. In einem Wohnhaus in Berlin-Friedrichshain hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Zwei Menschen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Das Feuer in dem fünfgeschossigen Mietshaus in der Marchlewskistraße war demnach aus noch ungeklärter Ursache an einem Elektroverteiler im Keller ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es sei jedoch starker Rauch über das Treppenhaus bis in einige Wohnungen vorgedrungen, so dass fünf Bewohner über Drehleitern gerettet werden mussten, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220315-99-524767/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.