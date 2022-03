Berlin macht allen Flüchtlingen ein Impfangebot

Berlins Gesundheitsverwaltung plant, alle Geflüchteten aus der Ukraine mit einem Impfschutz gegen Corona zu versorgen. Das kündigte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Montag im Gesundheitsausschuss an. Man habe bei der ukrainischen Botschaft die Impfquote der Menschen in der Ukraine abgefragt, so Gote. Demnach seien in der Ukraine etwa jeder dritte Einwohner doppelt geimpft, Booster-Impfungen gebe es nur sehr wenige.

Gote sagte zu, den Menschen ein „unkompliziertes, niedrigschwelliges Angebot“ unterbreiten zu wollen, „mit allen Impfstoffen, die wir anbieten“. Informationen dazu seien auf Flyern und im Internet auf Ukrainisch und Russisch verfügbar. Besonders leicht werde das Impfen, wenn das Ankunftszentrum in Tegel eröffnet sei, weil dann nebenan das Impfzentrum zur Verfügung stehe. Man werde aber den Ukrainerinnen und Ukrainern auch weitere Schutzimpfungen wie Masern oder Polio anbieten müssen, weil auch hier die Impfstände nicht sehr hoch seien.

Gote sagte auch zu, dass Geflüchtete, die akute Versorgung bräuchten, auch in Berlins Krankenhäusern behandelt würden. Es hänge aber noch alles an der Registrierung, da müsse das „Verfahren erst in die Gänge kommen“. Bei kritischen Fällen würden die Menschen ans Sozialamt verwiesen, welches die Behandlungskosten tragen werde.

FDP-Sozialexperte Tobias Bauschke kritsierte den Umgang mit den Geflüchteten. „Menschen, die nach einer tagelangen Flucht Berlin erreichen, können an den Erstkontaktstellen am Hauptbahnhof, am ZOB und der Unterkunft in der Messe nicht einmal duschen, da es keine Infrastruktur dafür vor Ort gibt“, sagte der Liberale. Außerdem müsse umgehend eine Coronatest- und Impfstrategie erarbeitet werden. „Der Senat muss alles daran setzen, dass den Menschen bestmöglich geholfen werden kann. Hier braucht es die Hilfe des Bundes.