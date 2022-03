Berlin: In drei Tagen 20.000 Flüchtlinge angekommen

Berlin. Allein am Berliner Hauptbahnhof und am Zentralen Omnibusbahnhof sind von Freitag bis Sonntag rund 20.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge angekommen. Rund 18.000, darunter 9000 mit Sonderzügen nur für Geflüchtete, erreichten den Hauptbahnhof. Mehr als 2000 stiegen am ZOB aus den Bussen, wie der Lagebericht der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales von Montag zeigt. Insgesamt etwa 3000 Menschen seien im gleichen Zeitraum mit Bussen in andere Bundesländer verteilt worden.

Die Unterbringungssituation bleibt nach Einschätzung der Sozialverwaltung angespannt. Der Berliner Senat und die Landesregierung Brandenburg haben deshalb eine Sondernutzung des Terminals BER T5 als Reservequartier für 500 Geflüchtete vereinbart, heißt es im Lagebericht. Zunächst könnten dort allerdings wegen der eingeschränkten Infrastruktur nur 200 untergebracht werden.

Das in der vergangenen Woche neu errichtete Ankunftszelt auf dem Washingtonplatz am Hauptbahnhof reicht bereits nicht mehr. Die räumlichen Möglichkeiten dort seien ausgeschöpft. Um die Situation zu entschärfen, sei am Freitag ein weiteres Zelt am Europaplatz auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptbahnhofs in Betrieb genommen worden.

Auch am Ankunftszentrum in Reinickendorf bleibt die Situation dem Lagebericht zufolge "dauerhaft angespannt". Dort wurden vom Technischen Hilfswerk bereits am vergangenen Dienstag 33 beheizte Zelte aufgebaut, die als Wartebereiche genutzt werden können, aber nicht für Übernachtungen gedacht sind. Notunterkunftsmöglichkeiten gibt es inzwischen sowohl auf dem Berliner Messegelände als auch auf dem des ehemaligen Flughafens Tegel, auf dem in den nächsten Tagen ein neues großes Ankunftszentrum entstehen soll.

