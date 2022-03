Tierheim Berlin: Einsame Katze Torvi hat alles verloren und sucht ein neues Zuhause

Berlin. Über Nacht hat Katze Torvi alles verloren: ihre Bezugsperson, ihr Zuhause, ihre Routine, ihre Lieblingsplätze. „Das muss ein Schock für sie gewesen sein“, heißt es aus dem Tierheim Berlin über die Katze, die auch als „ausdrucksstark“ bezeichnet wird. Denn in ihrem Gesicht lässt sich jede Gefühlsregung ganz genau ablesen. Die Katze wurde im Juni 2017 geboren und ist seit seit Januar 2021 im Tierheim. Jetzt gehört Torvi zu den vielen Tieren, die dringend ein neues Zuhause suchen.

Torvi kam ins Tierheim Berlin in Falkenberg, weil ihr Besitzer verstorben ist. Keiner der Freunde, Bekannten und Verwandten konnte das Tier aufnehmen. Damit war auf einmal nichts mehr so, wie es die Katze kannte. Sie hatte es schwer, die neue Situation im Tierheim zu akzeptieren und war völlig überfordert. Tierpfleger ließ sie nicht an sich heran, sondern wehrte sie aggressiv ab. Es dauerte viele Wochen, bis sie sich endlich in Anwesenheit ihrer neuen Bezugspersonen etwas entspannen konnte.

Katze Torvi bleibt stets wachsam

Mittlerweile schläft Torvi immerhin auf offenen Schlafplätzen und nimmt zaghaft etwas Futter aus der Hand ab. Aber bei allem, was sie tut, ist sie stets sehr wachsam und reagiert nach wie vor auf jegliche Veränderungen extrem sensibel. Sie lässt sich bisher nicht anfassen. „Ob sie je eine Streichelkatze wird, wissen wir nicht – das wird Torvi selbst entscheiden“, sagen die Pflegerinnen.

Torvi braucht ein behagliches Zuhause mit vielen Verstecken bei lieben, geduldigen und sehr katzenerfahrenen Menschen. Sie braucht Platz zum Ausweichen und sie sollte die Möglichkeit zum Freigang haben. Zudem erschrickt Torvi schnell und gerät leicht in Panik, darum sollten keine kleinen Kinder im Haushalt leben. Mit anderen Haustieren kommt sie auch nicht zurecht, sie möchte gern als Einzelprinzessin leben.

Interessenten können unter Angabe ihrer Telefonnummer sowie Beschreibung ihrer Lebensumstände und vorhandenen Katzenerfahrung eine E-Mail schreiben an: samtpfoetchen2@tierschutz-berlin.de und einen Termin mit ihren Pflegerinnen vereinbaren.