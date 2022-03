Cem Özdemir steht im Wald in Steinhöfel hinter einer Netzfalle für Wildschweine.

Afrikanische Schweinepest Bund will durch ASP geschädigten Schweinehaltern helfen

Steinhöfel. Der Bund hat den Brandenburger Landwirten Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zugesagt. EU-Beihilfen aus Brüssel würden derzeit für betroffene Tierhalter koordiniert, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Montag in Steinhöfel (Oder-Spree). "Mein Haus unterstützt die Bundesländer dabei, dass aus Brüssel weitere finanzielle Unterstützung kommt." Özdemir hatte sich in Steinhöfel unter anderem mit Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Agrarminister Axel Vogel (Grüne) über die Bekämpfungsmaßnahmen wie Zaunanlagen und Schwarzwildfallen informiert.

Kosten, die Schweinehalter aufgrund der Tierseuche hatten, würden derzeit mit der EU in Brüssel verhandelt, ergänzte der Leiter der Abteilung Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, (BMEL) Markus Schick bei dem Termin. "Es sieht hoffnungsvoll aus, ist aber noch nicht durch."

Seit eineinhalb Jahren wird die Tierseuche wegen des anhaltend hohen Infektionsdrucks aus Westpolen über einwandernde Wildschweine ins Brandenburg eingetragen. Bisher sind acht infizierte Gebiete ausgemacht auf einer Gesamtfläche von rund 4 800 Quadratkilometern. Durch Zaunbau, Fallwildsuche und Schwarzwildentnahme aus den Restriktionszonen ist es betroffenen Landkreisen gelungen, eine weitere Ausbreitung der Seuche Richtung Westen zu verhindern.

Vogel wies bei dem Vorort-Termin auf die anhaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Schweinehalter hin. Bisher sei es flächendeckend noch nicht gelungen, dass Schlachtbetriebe in anderen Bundesländern wieder Schweine aus den Restriktionsgebieten in Brandenburg annehmen, sagte der Agrarminister. Es gebe massiv schwindende Schweinebestände. Nicht wenige Betriebe wollten aus der Schweinehaltung aussteigen oder Bestände zu reduzieren. Das gehe aber nur, wenn die EU unterstütze. Er begrüßte die Initiative des Bundeslandwirtschaftsministeriums, über die gemeinsame Marktorganisation der Europäischen Union die Forderungen der von der ASP betroffenen Bundesländer zu stützen.

