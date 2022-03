Berliner Modewoche wird eröffnet

Models zeigen bei der Fashion Week in 2020 Kreationen des Labels Rebekka Ruetz.

Berlin. In Berlin beginnt die Modewoche. Der große Laufsteg im Kraftwerk Berlin wird am Montagabend (18.00 Uhr) mit Entwürfen der finnischen Designerin Sofia Ilmonen eröffnet. Bereits am Vormittag (11.00 Uhr) wird Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zu einem Empfang erwartet. Die Fashion Week vereint mehrere Veranstaltungen und läuft offiziell bis Sonntag. Während der Modewoche sollen auch Solidaritätszeichen mit der Ukraine gesetzt werden.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-505755/2

