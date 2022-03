Ankunftszentrum in Tegel: Ankommen im Provisorium

Am Sonnabend wurde der einstige Flughafen Tegel noch ertüchtigt, am Sonntag besichtigte ihn die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD

Berlin. Um kurz nach 21 Uhr erreichten die ersten Busse mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine das Terminal B des Flughafens Tegel. Noch bis kurz davor haben die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen der Arbeiter-Samariter-Bund, das Technische Hilfswerk (THW) und das Rote Kreuz (DRK) unter Hochdruck an der Fertigstellung der Notunterkunft gearbeitet. Das seit mehr als einem Jahr stillgelegte Terminal musste wieder ans Wasser- und Stromnetz angeschlossen werden. Dusch- und Toilettencontainer wurden aufgestellt. Die Lüftung wurde wieder zum Laufen gebracht. Fast alle 500 Schlafplätze waren sofort belegt. Es sind Frauen, Kinder und ältere Menschen, einige haben auch ihre Haustiere dabei, sechs Hunde, ein paar Katzen, sogar ein Hamster. In den nächsten Tagen soll die Übernachtungskapazität auf 3000 erhöht werden und auf dem Vorfeld, dort wo früher die Air Berlin-Flieger standen, entsteht parallel in zwei großen beheizten Zelten das neue Ankunftszentrum. Hier sollen dann täglich rund 1o.ooo bis 15.000 Menschen registriert, versorgt und auch auf andere Bundesländer weiterverteilt werden.

„Wir haben den Flughafen aus dem Dornröschenschlaf geweckt“, sagt Detlef Cwojdzinski, der die Projektsteuerung für den Aufbaustab inne hat. Für die Notübernachtung betreten die Geflüchteten das Terminal B und werden direkt zu einer Corona-Teststation geleitet, Auf Bierbänken können sie auf ihr Ergebnis warten, es stehen auch Kabinen für einen medizinischen Check bereit und es wird ihnen ein Impfangebot gemacht. Nach dem Test werden die Menschen zum ehemaligen Check-In geleitet. Dort warten bereits Dolmetscher, die persönlichen Daten werden erfasst und die Schlafplätze verteilt. Die Betten befinden sich im Bereich der Gates A1 bis A 3.

Ein Zelt als Ankunftszentrum auf dem Rollfeld

Es seien keine großen Schlafhallen entstanden, sondern abgetrennte Bereiche, in denen bis zu zehn Menschen in Doppelstockbetten übernachten können, lobte die Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey (SPD) bei ihrem Besuch vor Ort. Auf dem alten Rollfeld in Tegel wird derzeit ein großes Zelt aufgebaut: das neue Ankunftszentrum für 10 000 bis 15 000 Menschen pro Tag, die von den Bahnhöfen direkt dorthin gebracht werden. Dort sollen sie registriert und dann weiter in andere Bundesländer verteilt werden. Giffey sprach von einem stufenweisen Aufbau und einer Eröffnung im Laufe der Woche. Am nächsten Wochenende soll alles komplett fertig sein.

Auf dem alten Rollfeld entsteht in einem Zelt das neue Ankunftszentrum für 10.000 bis 15.000 Menschen pro Tag.

„Im Moment haben wir die Situation, dass sich alles am Hauptbahnhof staut“, sagte Giffey, „das Ziel dieses Ortes hier in Tegel ist, dass die Situation am am Hauptbahnhof deutlich entzerrt wird.“ Sie betonte, dass Berlin für dieses Projekt dringend Unterstützung vom Bund brauche. 20 Mitarbeiter habe das Bundesamt für Migration bereits für das Ankunftszentrum in Reinickendorf zur Verfügung gestellt, 20 weitere sollen nun auch in Tegel unterstützen. Das sei sehr schön, sagte Giffey, reiche aber bei weitem nicht aus. Sie rechne damit, dass allein im Ankunftszentrum Tegel rund 600 Mitarbeiter benötigt werden. „Schließlich wird hier dann 24/7 gearbeitet“, sagte Giffey. Sie werde am Montag alle Angestellten und Beamten des Landes einen Brief schreiben und sie um Hilfe bitten.

Hilfe von der Bundeswehr wird es wohl nicht geben

Jeden Abend müssen in Berlin etwa 1000 neu angekommene Flüchtlinge aus der Ukraine versorgt und zunächst untergebracht werden. Allein an diesem Wochenende seien es insgesamt sogar etwa 4000 Menschen gewesen, berichtete Giffey. „Berlin kann das nicht alles alleine regeln.“ Alle anderen Bundesländer hätten in den vergangenen Tagen zusammen jeweils zwischen 600 und 1300 freie Plätze pro Tag gemeldet. Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) betonte daher: „Berlin stemmt so viel wie alle anderen Bundesländer zusammen.“

Giffey sagte, sie habe am 10. März die Bundeswehr um insgesamt 240 Soldaten für einen Betrieb in drei Schichten je 80 Mitarbeiter zur Unterstützung gebeten, aber noch keine offizielle Antwort erhalten. Es gebe jedoch Hinweise, dass es keine Hilfe gebe.

Weitere Notunterkünfte im Aufbau

Auf dem Messegelände in Charlottenburg stehen bereits weitere 1000 Betten für eine erste Notversorgung. Ebenfalls zu einer Notunterkunft soll das alte Terminal des Flughafens Schönefeld ausgebaut werden. Auch die frühere Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau könne mit 1000 Feldbetten ausgestattet werden, sagte Giffey.

In den vergangenen Nächten übernachteten Flüchtlinge auch im Hauptbahnhof in Zügen der Bahn und BVG-Bussen. Diese Menschen seien freiwillig am Bahnhof geblieben, weil sie weiterreisen wollten, hieß es. Die Verpflegung der ankommenden Flüchtlinge am Hauptbahnhof wird künftig vom Bund und Berlin übernommen und bezahlt. Zusammen mit der Messe sollen zunächst 10 000 Essensportionen pro Tag bereitgestellt werden: Suppe, Sandwiches, Obst, Süßigkeiten, Tee und Wasser.