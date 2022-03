Berlin steht auf gegen Putins Krieg gegen die Ukraine

Menschen nehmen an der Demonstration "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" in Berlin Mitte teil.

Menschen nehmen an einer Demonstration unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" teil und gehen dabei auf der Leipziger Straße.

Mitten in der Demonstration fuhr ein Düsseldorfer Karnevalswagen mit einem riesigen Pappmaché-Putin (r.), der sich die Ukraine in den Rachen stopft, mit.

Friedenstauben, Friedensgesänge und die ukrainischen Farben Blau-Gelb in allen Variationen: Bei der zweiten Großdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine sind am Sonntag in Berlin erneut mehrere zehntausend Menschen auf die Straße gegangen. Am Mittag zog der Protestmarsch, zu dem ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Umwelt- und Friedensorganisationen aufgerufen hatte, vom Alexanderplatz bis zur Siegessäule. Schon vor zwei Wochen, wenige Tage nach Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine, hatten in Berlin mehr als 100.000 Menschen gegen den Krieg demonstriert.

Trotz Sonne und frühlingshaftem Wetter kamen diesmal deutlich weniger Teilnehmer. Die Veranstalter, die mehr als 100.000 Menschen erwartet hatten, sprachen von 60.000, die Polizei von bis zu 30.000. Der Marsch, bei dem Abstands-und Maskenpflicht galt, sei insgesamt störungsfrei verlaufen, so ein Polizeisprecher am Nachmittag.

Gegen zwölf Uhr sammelten sich an der Weltzeituhr viele Familien, viele ältere Menschen – und auch solche, erst vor wenigen Tagen aus Kiew und anderen bombardierten Städten nach Berlin gekommen waren. Nur wenige professionelle Transparente und Wagen waren zu sehen, darunter etwa ein überdimensionaler „Putin“-Kopf, in dessen Rachen eine „Ukraine“ steckte. Der Karnevalswagen aus Köln war Foto-Attraktion für viele Selfies.

Viele Teilnehmer kamen mit selbstgebastelten Schildern, auf denen sich die verschiedensten und auch widerstreitenden politischen Forderungen in Bezug auf den seit gut zwei Wochen andauernden Krieg wiederfanden. Vielfach hieß es, Gaslieferungen aus Russland sollten sofort gestoppt werden. „Wir würden dafür auch Heizung und Strom ausstellen“, sagt etwa Demonstrant Helmut Krause aus Wilmersdorf. Ein anderer forderte per Plakat „Freeze for Peace!“ Andere forderten eine Flugverbotszone über der Ukraine, vielfach gab es auch Friedensparolen wie „Frieden schaffen ohne Waffen“. Vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor hatten linke Gewerkschafter einen Stand aufgebaut, an dem zur Gitarre gegen den Imperialismus und für die Vereinigung aller Proletarier geworben wie seit den 1970er-Jahren. Neu, lernten die Zuhörer, sei aber, dass auch Russland heute „Imperialist“ sei.

Die große Mehrheit der Teilnehmer aber war einfach gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Daniel Hentschel war mit seinem kleinen Sohn aus Potsdam angereist – es war dessen erste Demonstration im Leben. „Ich finde es wichtig, ihm mitzuteilen, dass man seine Meinung auch so ausdrücken kann und nicht nur zu Hause“, sagte Hentschel. Sie hätten bereits über den Krieg gesprochen, auch darüber, dass der Angriffskrieg Putins Menschenleben kostet. Auf der Demonstration könne sein Sohn sehen, dass sehr viele Menschen dagegen sind.

„Zum ersten Mal fühle ich mich wirklich bedroht“

Auch Britta Süberkrüb war mit ihrer Tochter dabei, die 27 Jahre alt ist. Britta Süberkrüb singt im Chor der Komischen Oper, am kommenden Dienstag werde sie wie schon einmal auf dem Gendarmenmarkt für den Frieden singen, sagte sie. Mutter und Tochter fordern auf ihren Schildern: „Lass die Ukraine in Frieden, Putin!“ Den Satz hatten sie mit Google ins Russische übersetzt. Sie hätten Wohnraum für ukrainische Geflüchtete angemeldet, sagen sie. „Wir müssen einfach etwas tun.“ Durch den Krieg sei ihnen bewusst geworden, „wie privilegiert wir hier in Deutschland in den vergangen Jahrzehnten gelebt haben“, so Britta Süberkrüb. „Zum ersten Mal fühle ich mich wirklich bedroht.“

Ältere Teilnehmer haben Krieg und die Folgen selbst erlebt. Maria S. (77) hat drei Enkelkinder, um deren Zukunft sie sich sorgt: „Die Welt wird immer verrückter, vielerorts herrscht Krieg, nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Ländern.“ Sie kritisiert nicht nur Russland, sondern auch andere Großmächte, die Kriege anzettelten. Am meisten Angst machen ihr drohende Angriffe auf Chemie- und Atomkraftwerke. „Wenn es soweit kommt, werde ich mich von meiner Familie verabschieden und Champagner trinken. Was willst du denn sonst machen?“

Horst Wodke, 80 Jahre alt, hatte sich mit einem Schild am Brandenburger Tor aufgebaut: „Putin = Kinder, Frauen Massenmörder“. Geboren sei er Stettin, erzählte er, als Vertriebene kamen er und seine Familie in die DDR, er selbst floh am Tag des Mauerbaus nach West-Berlin. „Ich habe 30 Jahre am Osteuropa-Institut der FU die russische Sprache und Literatur gelehrt, weil ich Frieden zwischen den Ländern wollte. Und jetzt kommt Putin und meint, er müsse Krieg gegen die Ukraine führen.“ Der russische Präsident müsse vors Kriegsgericht in Den Haag: „Er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Und er lässt Kinder erschießen.“

Ähnlich sahen das auch Evelina und Karina. Beide sind 29 Jahre alt, kommen aus Kiew und haben die Ukraine erst wenige Tage zuvor verlassen. Evelina arbeitet im Marketing, Karina in der Teamleitung eines Restaurants, stellen sie sich vor. Etwas blass und sehr ernst stehen sie mit Pappschildern am Rand der Demonstration. Es war ihnen anzusehen, wie schwer es ihnen fiel, von ihrem bisherigen Leben in der Vergangenheitsform zu sprechen. „Wir wissen momentan überhaupt nicht, wie unser Leben weitergehen soll.“ Zunächst wollen sie von Berlin aus ihr Land unterstützen, in dem noch auch ihre Familien leben. Die Demonstration fanden sie gut, die Forderungen aber nicht konkret und politisch genug. „Putin muss jetzt sofort gestoppt werden. Jeden Tag sterben mehr Menschen – und immer mehr Kinder.“

Auch die Bürokauffrau Anastasia stammt aus der Nähe von Kiew, sie lebt seit gut sieben Jahren in Deutschland und ist mit geflüchteten Verwandten zur Demonstration gekommen. „Ich will meiner Mutter und Schwiegermutter zeigen, wie groß die Solidarität in Berlin für die Ukraine ist“, sagte sie. Die Verwandten kamen vor acht Tagen im Auto. „Noch hoffen sie, möglichst bald zurückkehren zu können, sie schauen immer wieder die Nachrichten und können noch nicht wirklich begreifen, was Putin unserem Land antut.“ Für die Familie, die jetzt zu siebt in drei Zimmern wohnt, war der Friedensmarsch ein Moment zum Luftholen, bevor die Sorgen weitergehen, ohne Aussicht auf Lösung.

Während der Demonstrationszug über Leipziger- und Straße des 17. Juni zur Siegessäule zog, fand vor der russischen Botschaft eine besondere Aktion statt. Der Platz vor der russischen Vertretung wurde mit provisorischen Schildern in „Freedom Square“ umbenannt. „Wir machen das in Gedenken an die Zerstörung des Freedom Squares in Charkiw, dem der achtgrößten Platz in Europa, und an die Zivilisten, die bei dem Angriff gestorben sind“, erklärte Markus Bublitz, Mitinitiator der Initiative „Freedom Square“. Wo die britische Band Queen 2008 einer der weltweit größten Open-Air-Konzerte veranstaltet hatte, liegen heute nur noch Trümmer. Der Angriff wurde vom ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Anlass genommen, eine Umbenennung aller ukrainischen Plätze in Freiheitsplätze zu verkünden. Diese Idee haben Bublitz, der in einer Berliner Marketingagentur arbeitet, und Mitstreiter aus der Kreativbranche aufgegriffen.

Blutige Spielsachen erinnern an das Leid der Kinder

Neben Berlin gibt es ähnliche Aktionen auch in Städten wie München, Augsburg und Chemnitz. Auf der Webseite www.freedomsquare.de gebe es Vorlagen, die zur kreativen Umgestaltung von Plätzen anregen sollen. Darunter auch Sticker, die auf Straßennamenschilder geklebt werden können. „Vielleicht wird der Platz ja wirklich irgendwann umbenannt. Dann wird Putin immer an die Opfer seines Krieges erinnert, wenn einer seiner Mitarbeiter hier vorbeikommt“, so Bublitz.

Etwas weiter machte eine Aktion auf das Leid von Kindern im Krieg aufmerksam. „Das könnte das Spielzeug Ihrer Kinder sein“ war auf einem Transparent zu lesen, davor: Blutverschmierte Spielsachen und ein Pappschild: „Stopp Putin/No War“. Vor der russischen Botschaft warnten Veranstalter einer Kundgebung, russischstämmige Menschen in Deutschland für den Krieg verantwortlich zu machen. Zu den Organisatoren gehörte die Protestbewegung „Demokratie-JA“, die bereits für die Freilassung Nawalnys auf die Straße ging.