Polizeihündin "Quila" stellt Einbrecher

Stahnsdorf. Eine Polizeihündin hat in der Nacht zu Sonntag einen guten Riecher bewiesen und in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) einen Einbrecher gestellt. Nach Angaben der Polizeidirektion West nahm die Eigentümerin eines Bekleidungsgeschäfts aus ihrer Wohnung einen akustischen Einbruchsalarm wahr. Sie habe eine männliche Person bemerkt, die zu Fuß geflohen sei, hieß es. Spuren äußerer Gewalteinwirkung an der äußeren Ladentür konnten gesichert werden. Die Diensthündin "Quila" - ein Malinois - konnte die Spur aufnehmen und den mutmaßlichen Täter in der Nähe stellen. Gegen den 24-Jährigen werde wegen versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt, hieß es. Er befinde sich nicht mehr in Polizeigewahrsam.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-506149/2

