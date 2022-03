300 neue Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen

Potsdam. In den Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtungen sind nach Angaben des Innenministeriums von Freitag bis Sonntagmittag 300 neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. In Eisenhüttenstadt kamen 168 Menschen an, in Frankfurt (Oder) 129 und in Doberlug-Kirchhain 3, wie Ministeriumssprecher Martin Burmeister am Sonntag sagte. Zahlen zur direkten Aufnahme durch Kommunen oder Privatpersonen lagen nicht vor.

Unter dem Motto "Singen für die Ukraine - Singen für den Frieden" lief in Potsdam seit Samstagnachmittag eine Solidaritätsveranstaltung, bei der Bürger ihre Verbundenheit mit den Kriegsflüchtlingen zum Ausdruck brachten. In Cottbus hatten unter dem Dach des Deutschen Gewerkschaftsbundes Parteien und Vereine außerdem zu einer Friedensdemonstration aufgerufen.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-503963/2