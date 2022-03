Xiaona Shan beim Grand Smash ohne Chance gegen Liu Shen

Xiaona Shan in Aktion.

Singapur/Berlin (dpa) – Xiaona Shan ist beim hochdotierten WTT Grand Smash in Singapur ausgeschieden. In der Runde der besten 32 Spielerinnen der neuen Veranstaltungsreihe World Table Tennis (WTT) unterlag Shan am Sonntag im Damen-Einzel gegen die Chinesin Liu Shiwen klar mit 0:3. Erst im dritten Satz konnte die Berliner Topspielerin beim 11:13 gegen die Einzelweltmeisterin von 2019 mithalten.

Von den fünf gestarteten deutschen Spielerinnen ist allein noch Eastsides Nina Mittelham im Damen-Einzel im Wettbewerb. Am Montag trifft die deutsche Meisterin in ihrem zweiten Hauptrunden-Match auf die Ungarin Dora Madarasz. Zudem ist Mittelham mit ihren Partnern Sabine Winter und dem Hongkong-Chinesen Ho Kwan Kit ebenfalls noch im Damen-Doppel und im Mixed vertreten.

Bei der Grand Smash-Premiere wird ein Rekordpreisgeld in Höhe von zwei Millionen Dollar vergeben, die Einzelsieger erhalten jeweils 100 000 Dollar für den Titelgewinn. Zudem ist die Vergabe an Weltranglistenpunkten so hoch wie sonst nur bei Olympia und WM.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-503965/2