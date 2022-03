Füchse Berlin feiern ihren ersten Sieg beim THW Kiel

Berlins Spieler feiern den Sieg in Kiel.

Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben das Verfolgerduell der Handball-Bundesliga überraschend für sich entschieden. Die Berliner siegten am Sonntag nach einer starken ersten Hälfte beim THW Kiel mit 31:27 (19:15). Für die Berliner, die in der Tabelle an Kiel vorbei auf Platz zwei zogen, war es der erste Sieg beim deutschen Meister überhaupt. Beste Berliner Werfer waren der überragende Hans Lindberg mit elf und Tim Matthes mit fünf Toren.

Aus Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine traten die Füchse in einem Sondertrikot an. Sie spielten in blau-gelb, den Farben der Ukraine. Nach Verletzungspause war Marko Kopljar wieder dabei, dafür fehlte Johan Koch (Geburt des Kindes). Damit stand mit Mijajlo Marsenic nur ein echter Kreisläufer im Kader.

Die Füchse begannen hochkonzentriert und stellten mit einer guten Abwehr die Kieler von Beginn an vor Probleme. Schnell gingen sie so 4:1 in Führung. Die Gastgeber glichen zwar nach elf Minuten zum 6:6 aus, aber die Berliner blieben ruhig, agierten im Angriff sehr variabel und konnten vor der Pause sogar auf fünf Tore davonziehen (17:12).

Die Gäste kamen dann aber nicht gut aus der Kabine, kassierten nach einem 0:4-Lauf erneut den Ausgleich (19:19). Die Füchse konnten zwar erneut kontern, aber nun taten auch sie sich im Angriff immer schwerer. In der Schlussphase war es dann Keeper Dejan Milosavljev, der die Berliner mit einigen Paraden auf die Siegerstraße brachte. 80 Sekunden vor dem Ende sorgte Jacob Holm mit dem 30:27 für die Entscheidung.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-503964/2