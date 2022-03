Wirtschaftsministerium Steinbach: Mitbestimmung in Betrieben wichtig

Potsdam. Nach Ansicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) fällt es tarifgebundenen Unternehmen leichter, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Als Leitbild für eine moderne Arbeitswelt und fairen unternehmerischen Wettbewerb sei gute Arbeit die Grundlage für ein starkes, soziales und wirtschaftlich erfolgreiches Brandenburg, betonte Steinbach am Sonntag in einer Mitteilung.

Die Chancen für die weitere solide Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Brandenburg stünden nicht nur aufgrund zahlreicher innovativer Ansiedlungen in den vergangenen Monaten sehr gut. Beteiligung und Mitbestimmung seien unerlässlich, um die Veränderungen in der Arbeitswelt nachhaltig zu gestalten.

Der Minister appellierte an die Beschäftigten, sich an den derzeit laufenden Betriebsratswahlen zu beteiligen. Alle vier Jahre werden die Interessenvertretungen in den Betrieben neu gewählt, die aktuellen Betriebsratswahlen laufen seit dem 1. März und noch bis zum 31. Mai.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-502170/2