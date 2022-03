Sprayer-Trio dringt in BVG-Depot ein

Berlin. Drei Graffiti-Sprayer sollen in Berlin-Wedding in eine Werkstatt der BVG eingebrochen sein und eine U-Bahn beschmiert haben. Ein Mitarbeiter beobachtete das Trio am Sonntagmorgen gegen 2.20 an der Halle in der Müllerstraße, wie die Polizei mitteilte. Die Sprayer sollen in die Halle eingedrungen sein und einen Waggon großflächig besprüht haben. Als die alarmierten Sicherheitskräfte eintrafen, flüchteten sie. Ein 33-Jähriger sei gefasst worden, die anderen beiden entkommen. In der Halle wurden Spraydosen und Handschuhe als Beweismittel beschlagnahmt. Der mutmaßliche Sprayer muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-501524/2

