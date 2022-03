Corona-Inzidenz in Brandenburg weiter gestiegen: Wert 1518

Potsdam. Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist erneut leicht gestiegen. Sie lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag bei einem Wert von rund 1518. Am Samstag wurde 1499 gemeldet, am Freitag 1472 und am Donnerstag 1440. Der Wert gibt die Zahl der Infizierten je 100.000 Einwohner in einer Woche an. Der Bundesdurchschnitt lag bei 1526. An den Wochenenden müssen die kommunalen Gesundheitsämter keine Daten an das Land melden.

Die Zahl der erfassten Neuinfektionen innerhalb eines Tages betrug 3435. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung wurden am Sonntag nicht gemeldet. Der letzte Stand seit Beginn der Pandemie waren 5293 Tote.

© dpa-infocom, dpa:220313-99-501172/3