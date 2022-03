Ukraine-Krieg: DRK sucht Helfer für Ankunftszentrum in Tegel

Die Malteser brauchen Unterstützung am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Funkturm.

Berlin. Um die 3000 Betten sollen für Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten, im neuen Ankunftszentrum auf dem ehemaligen Flughafen Tegel bereitstehen. Wann diese Betten aber genutzt werden können, steht immer noch nicht fest – mit Hochdruck werde am Aufbau gearbeitet, heißt es aus Richtung des Senats. Klar ist aber, dass das Deutsche Rote Kreuz (DRK) das neue Ankunftszentrum in Tegel betreibt. Und dringend Helfer braucht.

Wie auf der Internetseite des DRK-Kreisverbandes Schöneberg-Wilmersdorf zu lesen ist, werden eine Leitung sowie Betreuer und Helfer für die Geflüchteten gesucht. Die Leitungsposition umfasst in erster Linie die Führung eines Teams bestehend aus 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern gehört zu den Aufgaben, wie es in dem Aufruf steht.

Eine mehrjährige Leitungserfahrung und die Bereitschaft zur Schichtarbeit und auch zum Einsatz an den Wochenenden wird vorausgesetzt. Bis auf die Leitungsaufgaben gelten diese Voraussetzungen auch für die Helfer, die sich um die Betreuung von 200 bis 500 Menschen kümmern. Aus Sicht des DRK wäre es wünschenswert, wenn die Bewerber die ukrainische oder russische Sprache beherrschen würden, zwingend sei das aber nicht.

DRK braucht Unterstützung bei der Kinderbetreuung im Ankunftszentrum Tegel

Wer sich besonders um die Kinder kümmern möchte, die durch den Krieg Schreckliches erfahren mussten, kann sich ebenfalls beim DRK bewerben. Gesucht werden Menschen, die die Tagesstruktur gestalten, die Sprachkompetenz und die soziale Kompetenz fördern sowie deren Eltern unterstützen. Neben der Hilfe bei den Hausaufgaben steht auch die Freizeitgestaltung auf dem Plan. Wer sich bewirbt, kann im besten Fall eine dreijährige Berufserfahrung zum Erzieher oder eine Berufserfahrung Im Bereich der Kinderbetreuung vorweisen. Das DRK begrüßt auch Bewerbungen von Quereinsteigern. Die Hauptsache ist, dass eine große Freude am Umgang mit Kindern besteht.

Bewerbungen werden an diese Adresse geschickt: personal@drk-wilmersdorf.de. Mehr Informationen gibt es auf der Seite www.drk-schoeneberg.de.

Malteser brauchen Unterstützung am Zentralen Omnibushof

Auch die Malteser suchen händeringend Helferinnen und Helfer. „Da die Lage sehr dynamisch ist, stellen wir uns in den nächsten Wochen auf weitere Anfragen und Bitten um Unterstützung seitens des Senates ein und bereiten uns personaltechnisch darauf vor“, sagt Charlotte Rybak, Leiterin der Pressestelle der Malteser Berlin. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Funkturm im Einsatz, wo die ehrenamtlichen Hilfen koordiniert und eine medizinische Erstversorgung in beheizten Zelten angeboten wird. Insgesamt stehen ein Lager-, ein Sanitäts-, und ein Aufenthaltszelt für die Geflüchteten aus der Ukraine bereit.

„Da die Geflüchteten rund um die Uhr Berlin erreichen, müssen natürlich auch die entsprechenden Standorte rund um die Uhr im Drei-Schicht-Betrieb organisiert werden“, sagt die Malteser-Sprecherin. Der Personalbedarf sei demnach sehr hoch – die Helferinnen und Helfer seien zwischen 24 und 32 Stunden pro Woche im Einsatz.

Malteser: Empathie ist Voraussetzung

„Ganz besonders suchen wir auch Menschen mit Führungserfahrung, die bereit sind, Schichten oder Teams zu leiten oder auch die Leitung zum Beispiel einer Einrichtung oder Unterkunft zu übernehmen“, sagt Charlotte Rybak. Neben Organisationstalent sei vor allem Empathie wichtig – „wir möchten den Geflüchteten, die so Schreckliches erlebt haben, zeigen, dass wir sie hier in Berlin willkommen heißen und für sie da sind“, ergänzt Rybak. Darüber hinaus werden Menschen gesucht, die als Info-Lotsen – also als „Wegweiser“ vor Ort – oder als Sprachmittler für Ukrainisch oder Russisch/Deutsch in der Flüchtlingshilfe arbeiten möchten.

Bewerberinnen und Bewerber senden die Unterlagen an: flüchtlingshilfe.berlin@malteser.org. Mehr Informationen gibt es unter: www.malteser-berlin.de/Ukrainehilfe