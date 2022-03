Die Band 5 Seconds of Summer kommt am 26. April 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: 5 Seconds of Summer spielt am 26. April 2022 in Berlin.

Verti Music Hall 5 Seconds of Summer live 2022 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Im Frühling 2022 gehen 5 Seconds of Summer wieder auf Tour und werden am 26. April 2022 für ein Konzert nach Berlin kommen. Im Gepäck hat die Pop-Rock-Band aus Sydney Songs aus ihrem aktuellen Album "Calm", das im März 2020 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Youngblood", "Ghost of You" und "Amnesia".

Die Band 5 Seconds of Summer (abgekürzt "5SOS") wurde 2011 in Sydney gegründet und ist eine der erfolgreichsten Bands Australiens. Bereits mit ihrem gleichnamigen Debütalbum gelang ihr 2014 der internationale Durchbruch. Ihre drei ersten Studioalben schafften es alle auf die 1 der US-Billboard-Charts. Fans dürfen sich in Berlin auf einen exklusiven Liveauftritt des Quartetts Luke Hemmings (Gesang, Gitarre), Michael Clifford (Gesang, Gitarre), Calum Hood (Bass) und Ashton Irwin (Schlagzeug) freuen.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 8. Juni 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 25. April 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 26. April 2022.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo werden 5 Seconds of Summer auftreten?

Das Konzert wird in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, auf der Internetseite der Verti Music Hall sind derzeit keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Wer sich auf der Internetseite für den Event-Alarm registriert, erhält aber eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (26. April 2022) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

5 Seconds Of Summer

Foto: POP-EYE/Christian Behring / POP-EYE

Welche Songs werden 5 Seconds of Summer in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Verti Music Hall davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Auftritt im Dezember 2021 in Los Angeles:

She Looks So Perfect Out of My Limit Amnesia Jet Black Heart Gotta Get Out Youngblood Ghost of You Teeth Red Desert No Shame 2011

Zugabe:

Pizza

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall am Mercedes Platz ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben der S-Bahn Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. An Wochentagen fährt die U-Bahn normalerweise bis etwa 0.30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1.30 Uhr. Anschließend sind auf der Strecke Nachtbusse im Einsatz. Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße ein Parkhaus. Folgen Sie auf der Mühlenstraße einfach der Ausschilderung "Parkhaus Arena".

Gibt es ein Hygienekonzept in der Verti Music Hall?

Die Verti Music Hall hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Verti Music Hall

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Verti Music Hall begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 5 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle in der Verti Music Hall gibt es Durchgangs-Metalldetektoren, wie man sie von Flughäfen kennt. Tablets, Laptops / Notebooks, Stative und Selfie-Sticks dürfen nicht mit.

Hier finden Sie die generellen Hinweise zum Einlass in der Verti Music Hall.

5 Seconds of Summer live in der Verti Music Hall, Dienstag, 26. April 2022, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.