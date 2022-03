Friedensdemonstration für Ukraine: 100.000 Menschen erwartet

Ab 12 Uhr wird am Sonntag ein großer Protestzug vom Alexanderplatz zum Tiergarten laufen. U-Bahnhöfe könnten geschlossen werden.

So wie an den letzten Wochenenden werden auch an diesem Sonntag wieder Tausende durch die Innenstadt ziehen und gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren.

Berlin. Tausende Menschen werden an diesem Sonntag wieder durch die Hauptstadt ziehen, um gegen den Krieg Russlands in der Ukraine zu demonstrieren. Gegen 12 Uhr wird sich der Friedenszug vom Alexanderplatz Richtung Straße des 17. Juni in Bewegung setzen.

Unter dem Motto „Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine“ werden im Zentrum Berlins wieder die Farben blau und gelb dominieren. Das Veranstalter-Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen meldete bei der Polizei 100.000 Teilnehmer an.

Friedensdemonstration: Nicht mit dem Auto anreisen

Wie viele Menschen tatsächlich kommen werden, ist offen. Mit Blick auf die Demonstration von vor zwei Wochen, als mindestens 100.000 Personen auf die Straße gingen, ist aber davon auszugehen, dass die erwartete Zahl erreicht wird. Die Veranstalter bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Corona-Hygieneregeln einzuhalten und nur anwesend zu sein, wenn man geimpft oder ein negatives Testergebnis vorzeigen kannt und eine Maske trägt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Protestveranstaltung beginnt auf dem Alexanderplatz in Mitte und führt über Grunerstraße, Gertraudenstraße, Spittelmarkt, Leipziger Straße und Ebertstraße bis zur Straße des 17. Juni (Tiergarten).

Wer an der Demonstration teilnehmen möchte, sollte davon absehen mit dem Auto anzureisen. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilt, werden die Bereiche rund um die zuvor genannten Straßen gesperrt sein. Aufgrund der Größe der Demonstration geht die VIZ davon aus, dass die Sperrungen für den gesamten Tag gelten.

Friedensdemonstration: S-Bahn Berlin setzt keine Sonderzüge ein

Aber auch wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen will, sollte frühzeitig losfahren. Bereits bei der Veranstaltung am 27. Februar waren U- und S-Bahnen restlos überfüllt. Wie eine Pressesprecherin von S-Bahn Berlin mitteilt, werden keine Sonderzüge eingesetzt oder Züge verlängert.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gehen davon aus, dass U-Bahnhöfe oder Eingänge zu U-Bahnhöfen im Einzugsbereich der Demonstration zeitweise aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen. Der Straßenbahn- und Busverkehr wird ebenfalls zeitweise unterbrochen beziehungsweise verkürzt werden.