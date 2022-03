Berliner helfen e.V., der Verein der Berliner Morgenpost, unterstützt die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge in Berlin mit 50.000 Euro.

Ukrainische Flüchtlinge am Hauptbahnhof in Berlin.

Berliner helfen e.V. 50.000 Euro für die Flüchtlingshilfe in Berlin

Die Berliner Morgenpost stellt mit ihrem Verein Berliner helfen e.V. 50.000 Euro Soforthilfe für die Versorgung und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung. Die Spenden gehen an Vereine, Organisationen und Initiativen, die sich um die in Berlin ankommenden Menschen kümmern.

Wie man Spenden beantragen kann

Unterstützt werden unter anderem die Vereine „Moabit hilft“, „Be an Angel“, „Ukraine-Hilfe Berlin“ und der Verein „Kinderschutzengel“. Auch Kirchengemeinden oder andere Einrichtungen, die sich um die Geflüchteten kümmern, können eine Spende beantragen per E-Mail an kontakt@berliner-helfen.de, Telefon: 030-8872 77844.

Wie man für die Flüchtlingshilfe spenden kann:

Berliner helfen e.V.

„Ukraine Hilfe“

IBAN: DE69 1002 0500 0003 3071 00

BIC: BFSWDE33BER

Für eine Spendenbestätigung bitte Anschrift bei der Überweisung angeben.

Berliner helfen e. V. ist als gemeinnützig vom Finanzamt anerkannt und trägt das DZI Spendensiegel.