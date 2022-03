Union will 40-Punkte-Marke knacken: Gute Erinnerungen

Berlin. Nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Spielen in der Fußball-Bundesliga will der 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart die Trendwende schaffen. Trainer Urs Fischer muss im Spiel gegen die abstiegsbedrohten Schwaben heute (15.30 Uhr/Sky) auf vier mit dem Coronavirus infizierte Spieler verzichten, darunter Schlussmann Andreas Luthe. Für den Stammtorwart rückt der Däne Frederik Rönnow in die Mannschaft, verriet Fischer.

Mit einem Sieg hätten die Eisernen die 40-Punkte-Marke als ihr wichtigstes Saisonziel bereits am 25. Spieltag erreicht. Ein Erfolg würde die Ausgangslage des Tabellen-Siebten im Kampf um eine erneute Qualifikation für den Europapokal deutlich verbessern. An Stuttgart als Gegner hat Fischer gute Erinnerungen. Gegen den VfB setzten sich die Eisernen 2019 in der Relegation durch und stiegen in die Bundesliga auf.

