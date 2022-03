Senatorin für Aussagen zu ukrainischen Kindern in der Kritik

Berlin. Der Bericht von Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) über ihre Begegnung mit ukrainischen Waisenkindern, sorgt für heftige Kritik. Die Senatorin hatte im Abgeordnetenhaus berichtet, „wie gut es den Kindern geht“. „Diese Kinder trauern nicht um ihre Eltern und haben keine Angst, weil sie haben ja keine mehr“, sagte Busse. Außerdem hätten die Kinder ihr erzählt, dass ihre Flucht nach Berlin für sie so etwas wie eine „Abenteuerreise“ sei. „Da habe ich mich gefreut, wenn die Kinder das so sehen“, sagte Busse.

Weniger freundlich waren dann allerdings die Reaktionen auf ihre Ausführungen. Marco Fechner, stellvertretender Vorsitzender im Bezirkselternausschuss Pankow, stellte die kurze Videosequenz mit der Senatorin ins Netz und twitterte: „Ich fasse es nicht. Sensibel wie eine Dampframme. Völlig untragbar.“ Fechners Tweet erhielt viel Zuspruch. „Peinlich“, kommentierten einige Nutzer, andere kritisierten nicht nur die Wortwahl der Senatorin, sondern auch den Tonfall: „Ist sie sich bewusst, dass sie zu erwachsenen Menschen spricht? Dem Tonfall und der Wortwahl nach ist das Publikum bestenfalls gerade eingeschult worden“, twitterte eine Nutzerin.

Bereits im Januar war Busse kritisiert worden, weil sie in der Senatspressekonferenz den Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid mit den Worten maßregelte: „Ich bin ja nicht die Lehrerin, die ihn bestraft und ihm das Bienchen wegnimmt.“ Diese spitze Bemerkung wurde in den sozialen Medien ebenfalls munter geteilt. Auch in der eigenen Partei soll Busse unter Druck stehen. Mehrere Fraktionsmitglieder hätten bereits Zweifel geäußert, ob die frühere Grundschulleiterin den Aufgaben an der Spitze eines riesigen Ministeriums gewachsen ist.

Ein Sprecher der Senatsverwaltung erklärte, Busse habe im Parlament bewegt ihre Eindrücke aus den Gesprächen mit den Kindern wiedergegeben. Demnach konnten die Kinder die Ukraine in ihrer festen Gruppe verlassen und auch in Berlin als geschützte Gruppe unterkommen. „Darauf hat sich die Senatorin bezogen und für die Unterbringung der Kinder in Berlin hat sie persönlich Verantwortung getragen. Von daher war die Senatorin ein Stück weit erleichtert, dass die Kinder nach den Strapazen der Flucht zunächst gut und behütet in Berlin angekommen sind, wissend, dass Belastungsphänomene, oder gar Traumata auch noch später auftreten können. Sollte jemand die Äußerungen der Senatorin als unsensibel aufgefasst haben, tut Frau Busse das leid“, so ein Sprecher.

Auch unter dem Tweet von Fechner stellten sich Nutzer hinter Busse. So schreibt zum Beispiel einer: Man könne Menschen „auch mutwillig falsch interpretieren“.