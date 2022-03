Wenn nachts 17 Busse Flüchtlinge bringen

Eigentlich sollten die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Berlin nicht in Großunterkünften untergebracht werden. Doch nun musste kurzfristig eine Messehalle als Unterkunft dienen, weil der Andrang zu groß wurde.

Berlin. Als in der Nacht die Informationen im Krisenstab eintrafen, waren die guten Absichten obsolet. Eigentlich wollte Berlin vermeiden, Geflüchteten aus der Ukraine Massenunterkünfte in großen Hallen anzubieten. Wenn aber um 21.54 Uhr die Nachricht kommt, dass 17 Busse mit jeweils 60 Personen aus Polen kommend Berlin ansteuern, bleibt den Behörden und Hilfsorganisationen keine andere Wahl. Eilens wurde mit Vermittlung des Wirtschaftssenators Stefan Schwarz die Messe Berlin aktiviert. Das Rote Kreuz lieferte Feldbetten und so konnten 360 Menschen in der Messehalle 11.1 übernachten.

Eine Dauerlösung solle das nicht sein, versicherte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Freitag nach einem Besuch der Notunterkunft. Es gehe nur darum, dass niemand auf der Straße oder am Bahnhof schlafen müsse. Die Menschen sollten dort nur einen Tag bleiben und dann in andere Unterkünfte wechseln. Aber es ist fraglich, ob es dem Krisenstab und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) gelingen wird, ausreichend andere Kapazitäten aufzutun. Nicht umsonst kündigte Giffey den Aufbau des nächsten Massenquartiers an. So sollen Geflüchtete auch im stillgelegten Flughafenterminal in Schönefeld, dem alten SXF, unterkommen.

Menschen kommen inzwischen direkt aus dem Kriegsgebiet

Giffey hatte zuvor in einer Rede vor dem Bundesrat den Ernst der Situation beschworen. Berlin stoße an seine Kapazitätsgrenzen, wenn sie jeden Tag 1000 zusätzliche Schlafplätze organisieren müsse. Die Stadt brauche „große Unterstützung“, sagte eine erschöpft wirkende Giffey in der Länderkammer. Später vor der Messehalle sagte sie, Berlin arbeite bereits mit allen zivilen Hilfsorganisationen zusammen, habe nun auch das angekündigte Amtshilfeersuchen ans Verteidigungsministerium gestellt, um auch auf Kräfte der Bundeswehr zurückgreifen zu können.

Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) berichtete, dass inzwischen auch zunehmend Menschen direkt aus dem Kriegsgebiet Berlin erreichten. „Wir haben erste Busse mit Einschusslöchern gesehen.“ Es kämen auch mehr kranke Menschen, Behinderte, Alte und Kinder ohne die eigenen Eltern in Berlin an. Kipping nannte die Zahlen des Tages: 8600 Menschen seien am Hauptbahnhof angekommen, dem „Tor nach Europa“.

Dass darunter 3000 Geflüchtete in eigenen Sonderzügen eintrafen, ärgert die Senatorin. Es wäre anders als bei regulären Zügen sicherlich möglich gewesen, diese am schon schwer belasteten Berlin vorbei an andere Orte zu leiten, stellte sie fest. Am Zentralen Omnibusbahnhof seien geschätzt 1000 Menschen aus der Ukraine ausgestiegen, hinzu kämen dann eben noch die gut 1000 aus den spät in der Nacht eingetroffenen Bussen. Von denen seien 350 nach einer spontanen Verabredung Giffeys mit ihrem niedersächsischen Amtskollegen Stephan Weil (SPD) noch in der Nacht nach Niedersachsen weitergereist.

Berlin geht bei den Flüchtlingen in Vorleistung für den Bund

Giffey und Kipping forderten erneut deutlich mehr Engagement des Bundes in der Koordinierung und Verteilung der Geflüchteten. „Es braucht eine höhere Verbindlichkeit bei Registrierung und Verteilung“, sagte die Regierende Bürgermeisterin. Um die Lage am Berliner Hauptbahnhof zu entzerren, habe Berlin jetzt eine Catering-Firma beauftragt, 10.000 Lunchpakete am Tag zu packen, mit denen die Menschen dort versorgt werden sollen. Damit gehe man in Vorleistung für den Bund, denn eigentlich ist Berlin nach dem zwischen den Ländern geltenden Verteilungssystem, dem so genannten Königsteiner Schlüssel, nur für fünf Prozent der Kriegsflüchtlinge zuständig.

Bisher klappt die Verteilung aber noch nicht und das liegt nicht nur daran, dass viele Menschen in Berlin und andere große Städte wie Hamburg oder München wollen, wo es große ukrainische Communities gibt. So hat der Landkreis Fallingbostel in Niedersachsen Flüchtlinge wieder nach Berlin zurückgeschickt. In einer E-Mail an Kipping begründeten die Behörden diesen Schritt mit der ungeklärten Rechtslage, was Registrierung und Verteilung der Kriegsflüchtlinge betrifft. Vereinzelt habe es weitere solcher Fälle gegeben, sagte Kipping der Morgenpost. Die meisten Kommunen und Bundesländer seien aber sehr hilfsbereit.

Menschen aus der Ukraine wird empfohlen, nicht in Berlin zu bleiben

Das Flüchtlingsamt wirbt inzwischen unter den Ukrainern dafür, nicht in Berlin zu bleiben und weiter zu reisen. Dort gäbe es „mehr Chancen auf Wohnraum und schnelleren Zugang zu Leistungen und medizinischer Versorgung“, heißt es in einem Tweet des LAF in ukrainischer Sprache. Wer sich im bisherigen Ankunftszentrum in Reinickendorf registrieren lasse, solle auch weiterreisen. Zwingen könne man aber niemanden dazu, hieß es. Formalrechtlich seien die Kriegsflüchtlinge noch als Touristen visafrei in Deutschland.

Das größere Ankunftszentrum in Tegel soll am Sonntag oder Montag öffnen. Hier sollen einmal 10.000 Personen pro Tag hindurchgeschleust werden. Um das zu schaffen, hat Kipping dem Bundesinnenministerium eine Wunschliste geschrieben. Man brauche Personal, Technik für die Registrierung der Menschen, Busse und vor allem ein Busmanagement, das den Abtransport der Menschen aus Berlin organisiere.