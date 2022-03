Zahl der Flüchtlinge steigt: Mehr Anlaufstellen gefordert

Zahlreiche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen in der Bundeshauptstadt und in Brandenburg an. Die Kapazitäten in den beiden Ländern werden langsam knapp. Brandenburgs Landesregierung dringt auf Unterstützung vom Bund.

Berlin/Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt auf mehr zentrale Aufnahmestellen in Deutschland für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. "Angesichts der Lage halte ich es für unverzichtbar, zusätzliche zentrale Anlauf- und Registrierungsstellen unter Leitung des Bundes im Bundesgebiet einzurichten", sagte Woidke am Freitag am Rande einer Sitzung des Bundesrates. "Auch mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie ist ein geordneter Aufnahmeprozess wichtig."

Unterdessen ist die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine, die in die Erstaufnahmeeinrichtungen nach Brandenburg kommen, weiter gestiegen. Seit Beginn des Krieges vor rund zwei Wochen seien bisher 1859 Menschen aus der Ukraine in der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt und an den Standorten Frankfurt (Oder), Doberlug-Kirchhain und Wünsdorf registriert worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag. Am Donnerstag seien 243 Flüchtlinge hinzugekommen. Am Mittwoch waren es mit 270 Geflüchteten den Angaben zufolge etwas mehr. Die Kapazitäten in der Erstaufnahme stoßen allerdings allmählich an Grenzen, deshalb will das Land sie ausbauen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Brandenburg ist neben Berlin die erste Anlaufstelle für viele Flüchtlinge, es gibt allerdings eine Weiterleitung in andere Bundesländer - zum Beispiel nach Hannover. Die Geflüchteten kommen innerhalb Brandenburgs vor allem in Frankfurt (Oder), Potsdam oder Cottbus an, ein zentraler Anlaufpunkt ist aber auch die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) forderte mehr Unterstützung des Bundes für die Länder. "Wir werden für die humanitäre Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine noch viel Kraft und Ausdauer aufbringen müssen", teilte er mit. "Deshalb ist es unabdingbar, dass die Bundesregierung die Länder schnell mit personellen und finanziellen Ressourcen unterstützt." In einer auf Initiative Brandenburgs gefassten Entschließung von Freitag bitten die Länder die Bundesregierung um finanzielle und administrative Hilfe bei der Bewältigung der Ankünfte von Geflüchteten aus der Ukraine.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) teilte mit, dass die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nun doch zumindest teilweise nach bestimmten Regeln auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden sollen. "Wir haben heute Vormittag vereinbart, dass wir nun verstärkt nach dem Königsteiner Schlüssel diejenigen Geflüchteten auf die Länder verteilen, die nicht privat in Familien oder bei Bekannten untergebracht und versorgt werden", sagte Faeser am Freitag nach einer Besprechung mit den Innenministern der Länder und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände.

© dpa-infocom, dpa:220311-99-480065/4