Jüdische Gemeinde eröffnet Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen

Berlin. Die Berliner jüdische Gemeinde hat eine eigene Erstaufnahme für Flüchtlinge aus der Ukraine eröffnet und bereits bis zu 200 Menschen Unterstützung und Unterkunft vermittelt. Im großen Saal des Gemeindezentrums in der Fasanenstraße könnten die Geflüchteten eine warme Mahlzeit sowie Kleidung, Zahnbürste und Duschzeug bekommen, berichtete die Geschäftsführerin der Gemeinde, Milena Rosenzweig-Winter, am Freitag. Die Gemeinde habe zudem Zimmer in Hotels angemietet und vermittele private Unterkünfte. Auch nichtjüdische Ankommende bekämen eine Erstausstattung.

In der Ukraine lebten sehr unterschiedlichen Schätzungen zufolge vor dem russischen Angriff 50 000 bis 250 000 Menschen mit jüdischen Wurzeln, wie der Gemeindevorsitzende Gideon Joffe sagte. Etwa 3500 von ihnen seien seit Kriegsbeginn nach Deutschland gekommen, davon rund 500 nach Berlin. Joffe warb dafür, die Jüdinnen und Juden nicht über ganz Deutschland zu verteilen, sondern sie in Großstädten wie Berlin, München, Frankfurt oder Köln wohnen zu lassen, damit sie Anschluss an die jüdischen Gemeinden finden könnten. "Wir hoffen, dass die meisten in Berlin landen werden", sagte er.

