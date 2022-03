Länder fordern dringend mehr Engagement vom Bund

In der Nacht zum Freitag kamen nach 22 Uhr noch einmal 17 Busse aus Polen in Berlin an. Spontan wurde die Notunterkunft Messe eröffnet.

Wie hier am Grenzübergang Medyka warten unzähliche Menschen aus der Ukraine auf Busse, die sie in Sicherheit bringen. Ein Ziel ist Berlin.

Berlin. Die Bundesländer haben die Bundesregierung dringend aufgefordert, schnell für eine verbindliche Verteilung und Registrierung der Geflüchteten aus der Ukraine zu sorgen. Mehrere Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten betonten am Freitag im Bundesrat ihre Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, beklagten aber Mängel in der bundesweiten Organisation. „Das Mindeste, was wir brauchen, ist eine Form der Registrierung“, sagte der Hesse Volker Bouffier (CDU). Man müsse wissen, wer wo ist. „Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass sich die Dinge irgendwie regeln werden. Die Bundesregierung müsse auch dringend wieder die Regeln zur finanziellen Unterstützung der Geflüchteten in Kraft setzen, die Ende 2021 ausgelaufen sei.

Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz sagte, die Solidarität der Länder sei da, man arbeite stark daran, die Verteilung zu verbessern, so die Sozialdemokratin.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey wirkte erschöpft an diesem Morgen. Sie schilderte die dramatische Lage in Berlin. In der Nacht habe man gedacht, alle ankommenden Menschen untergebracht zu haben. Da sei um 21.54 Uhr die Information gekommen, dass aus Polen noch 17 Busse mit jeweils 60 Menschen auf dem Weg nach Berlin seien. Deshalb sei in der Nacht noch die Notunterkunft in der Messe als erstes wirkliches Massenquartier eröffnet worden. 350 Menschen seien nach einem Telefonat mit dem dortigen Ministerpräsidenten Stefan Weil nach Niedersachsen weitergefahren. Es sei schließlich gelungen, alle unterzubringen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Helferin am Hauptbahnhof: „Es ist ein Chaos“

Berlin stoße aber an seine Kapazitätsgrenzen, wenn sie jeden Tag 1000 zusätzliche Schlafplätze organisieren müsse. Die Stadt brauche „große Unterstützung“. An den Bund appellierte Giffey, „schnellstens“ eine Grundlage dafür zu schaffen, dass die „Verteilung auch erfolgen kann“. Dem Vernehmen nach waren zuletzt sogar Geflüchtete aus anderen Städten nach Berlin zurückgeschickt worden mit dem Argument, es gebe noch keine Rechtsgrundlage für eine Verteilung nach dem zwischen den Ländern üblichen Königssteiner Schlüssel.

Giffey berichtete von einem Zug, den sie von Berlin mit 450 Menschen nach Niedersachsen geschickt hätten. Aber von diesen seien längst nicht alle am Zielort angekommen. Manche seien in Hannover ausgestiegen und seien nach Berlin zurückgefahren. Es kursierten unter den Geflüchteten auch „Fake News“, wonach eine Registrierung nur in Berlin möglich sei. „Es braucht eine höhere Verbindlichkeit bei Registrierung und Verteilung“, sagte die regierende Bürgermeisterin. Zumal in absehbarer Zeit auch viele der bisher privat untergekommenen Menschen staatlich organisierte Unterkünfte brauchen würden. „Denn irgendwann wollen die Leute ihr Sofa auch wieder für sich haben“, sagte Giffey.