Berlin-Marzahn Feuer an Schulturnhalle

Berlin. Am frühen Freitagmorgen hat es im Eingangsbereich einer Schulturnhalle in Berlin-Marzahn gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Aus bisher nicht geklärter Ursache hatten Gegenstände, die im Eingangsbereich der Halle in der Allee der Kosmonauten abgestellt waren, Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

© dpa-infocom, dpa:220311-99-473955/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.