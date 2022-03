Kitaverbände fordern Plätze für geflüchtete Kinder

Berlin. Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine steigt täglich. Allein am Mittwoch seien nach Angaben des Senats 8900 Flüchtlinge in Berlin angekommen, darunter sehr viele Kinder. Man brauche jetzt schnelle und pragmatische Lösungen, um den Ankommenden zu helfen. Dazu gehöre auch, dass zeitnah geeignete Kitapläze geschaffen werden, heißt es in einer Mitteilung des Verbands der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger e.V. (VKMK).

„Als ersten Schritt sollten zeitnah Spielgruppen in Familienzentren für Mütter und deren Kinder eingerichtet werden“, sagt VKMK-Geschäftsführer Lars Békési. Dann müssten Kitaplätze folgen. „Um den ankommenden Kindern schnell einen Betreuungsplatz anbieten zu können,fordern wir die Senatsverwaltung dazu auf, wie bereits im Jahr 2015 eine zeitweise Überbelegung in den Berliner Kindergärten, sowie eine vereinfachte Genehmigung zur Nutzung von Räumlichkeiten zu erlauben. Dabei könnten pro Kita zwei Kinder zusätzlich aufgenommen werden“, so Békési. Insgesamt rechnet Békési damit, dass rund 5-6000 ukrainische Kinder Plätze benötigen werden.

Die Hilfsbereitschaft der Kitas ist sehr groß

Um diese Herausforderung zu bewältigen bräuchten die Kitas Unterstützung. Deshalb fordert der VKMK auch, dass ukrainische Frauen, die ein pädagogisches Studium oder eine entsprechende Ausbildung absolviert haben, durch gezielte Beratungsangebote zum Quereinstieg seitens des Senats unterstützt und gefördert werden. „Für diese neuen Quereinsteigerinnen müsste auch im Bereich des erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses eine Sonderlösung getroffen werden, wie zum Beispiel durch eine eidesstattliche Erklärung dieser Frauen“, so Békési.

Die Bereitschaft in den Kitas, die geflüchteten Familien zu unterstützen, ist sehr groß. Auch die Kita-Träger, die sich in der Kita-Stimme.Berlin zusammengeschlossen haben, wollen die Kinder aus den geflohenen Familien schnell und unkompliziert in ihren rund 360 Einrichtungen in Berlin aufnehmen. „Wir wollen eine inklusive Betreuung in unseren Regeleinrichtungen anbieten, damit sich die Familien in ihrem Umfeld schnell integrieren können. Unsere Kita-Leitungen und pädagogischen Teams sind darüber hinaus sehr engagiert, um bei der Vermittlung von Sprachkursen und dem guten Ankommen in Deutschland zu unterstützen“, sagt Stefan Spieker, Geschäftsführer des Kitaträgers Fröbel e.V.

Die Kitas leiden noch unter der Coronapandemie

Auch eine Vielzahl der Kitaträger des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hat bereits signalisiert, dass sie „alles machen wollen, was sie irgendwie leisten können“, sagt Martin Hoyer, stellvertretender Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. „Wie genau die Umsetzung aussehen könnte, diskutieren wir jetzt intensiv im Verband.“ Doch trotz des guten Willens sei die Situation auch nicht ganz einfach. „Die Kitas sind erstens voll und zweitens auch noch sehr stark von der Coronapandemie gebeutelt“, so Hoyer. Es sei deshalb wichtig, auch direkt in den Gemeinschaftsunterkünften Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder zu schaffen, sogenannte „Sprungbrettangebote“.

Aus der Bildungsverwaltung hieß es, dass Kinder, die aus der Ukraine nach Berlin geflüchtet sind, grundsätzlich die Möglichkeit zur Betreuung im Regelsystem erhalten sollen. Aktuell würden noch die rechtlichen Voraussetzungen hierfür geprüft. Allerdings seien zum jetzigen Zeitpunkt konkrete Bedarfsplanungen und Vermittlungen noch schwierig, da noch keine belastbaren Informationen zur Anzahl der Kinder, zum Alter und zum (gemeldeten) Wohnort vorliegen würden, so ein Sprecher. Auch die Bereitstellung der „Sprungbrettangebote“ in Flüchtlingsunterkünften als Übergangs- bzw. Einstiegslösung werde gerade geprüft.

Im Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS) hat man - zumindest für die aktuelle Situation - bereits zu einer pragmatischen Lösung gefunden. „Wir haben unseren Mitgliedern gesagt: Wenn ihr jetzt Anfragen habt, nehmt die Kinder einfach erstmal als Gastkinder auf“, sagt Roland Kern vom DaKS. Ein paar wenige Fälle habe es da auch bereits gegeben. Langfristig werde man natürlich richtige Regelungen brauchen. Kern geht davon aus, dass es wohl noch ein bisschen dauern wird, bis die Welle in den Kitas ankommen wird. „Bis dahin werden wir eine Lösung mit der Senatsverwaltung finden“, sagt Kern, „die Gespräche dazu laufen auch bereits.“