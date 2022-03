Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel.

Jüterbog. Bei einem Verkehrsunfall ist eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen in Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll sie die Vorfahrt eines Autos nicht beachtet haben. Auto und Radfahrerin fuhren ineinander, die Frau stürzte. Sie wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-467877/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.