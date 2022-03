Berlin sucht dringend Unterkünfte für Geflüchtete

Berlin. Der Senat sucht dringend weitere Unterkünfte für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Zwar komme ein Großteil der Geflüchteten bei Verwandten oder Freunden unter, oder fahre nach einer ersten Ruhepause weiter, dennoch bringt das Land derzeit pro Tag mehr als 1000 Menschen unter, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Donnerstag. Aktuell bereitet das Land die Eröffnung fünf weiterer Standorte mit 2000 Plätzen vor. Außerdem werde der Standort Columbiadamm ausgebaut.

Das neue Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel soll deshalb auch als Verteilzentrum für bis zu 10.000 Geflüchtete pro Tag dienen und den Hauptbahnhof entlasten. Hier und am Zentralen Omnibusbahnhof kommen derzeit die meisten Kriegsflüchtlinge an. „Wir haben uns entschlossen, dass wir möglichst noch heute Abend zusätzlich die Messe mit als Kapazität nutzen werden“, sagte Giffey. „Wir beziehen den Flughafen Tempelhof in unsere Überlegungen zusätzlich ein. Es ist dort in einem Hangar schon ein großes Sachspendenlager eingerichtet worden.“ Und es gebe auch mit Brandenburg einen sehr engen Austausch über die Unterbringung von Geflüchteten. Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband habe seine Zusammenarbeit zugesagt. In den vergangenen Tagen wurden bereits 1700 Ukrainer in Hotels oder Hostels untergebracht.

Belegung von Turnhallen soll verhindert werden

Giffey sagte, sie habe außerdem mit den Bezirksbürgermeistern eine regelmäßige Schaltkonferenz eingerichtet. „Wir haben mit den Bezirken vereinbart, dass wir alles prüfen, was irgend geht. Dass wir alles tun wollen, um zu verhindern, dass wir noch mal in eine Situation der Belegung von Turnhallen kommen.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Berlin werde das nicht alleine schaffen, sagte Giffey. „Das heißt, die Unterstützung des Bundes ist elementar für die kommenden Tage“, so die Regierende Bürgermeisterin. „Ich glaube schon, dass Berlin als die Stadt, die sehr betroffen ist von dieser Situation, mehr als alle anderen Bundesländer, auch das Anrecht haben kann, Unterstützung des Bundes einzufordern.“

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat angekündigt, Berlin werde noch am Donnerstag ein Amtshilfeersuchen ans Bundesverteidigungsministerium stellen und um Unterstützung der Bundeswehr bitten. Sie halte es für richtig, auf die Bundeswehr zurückzugreifen. Berlin sei in einer Notlage, sagte Spranger. Deshalb habe Berlin diese Möglichkeit erneut in Betracht gezogen. „Und das wird heute auch noch passieren.“ Zur Größenordnung sagte die Innensenatorin: „Wir haben die Anzahl ungefähr von 40 Helfenden, die wir vielleicht benötigen.“

50.000 Geflüchtete sind in Berlin angekommen

Der Senat befürchtet, dass die Flüchtlingszahlen in den kommenden Tagen und Wochen noch deutlich steigen werde. Mit der Einrichtung von Evakuierungszonen würden sich noch mehr Ukrainer auf den Weg Richtung Westen machen, lauten die Prognosen. Bislang sind mehr als 50.000 Menschen in Berlin angekommen, die genaue Zahl ist unbekannt, 9000 davon sind vom Land untergebracht worden.