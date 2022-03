Probleme bei der medizinischen Versorgung in Berlin

Berlin. Unter den zehntausenden Flüchtlingen, die seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine nach Berlin geflüchtet sind, benötigen viele medizinische Versorgung. Zwar werden Geflüchtete aus der Ukraine vorerst für ein Jahr als Kriegsflüchtlinge anerkannt und haben damit unter anderem auch einen Anspruch auf medizinische Versorgung. Dafür müssen sie sich allerdings als Kriegsflüchtlinge registrieren lassen. Die Registrierung als Kriegsflüchtling ist in Berlin bislang jedoch noch nicht möglich.

Eine zentrale Registrierungsstelle wird aktuell eingerichtet, heißt es auf der Internetseite der Senatskanzlei Berlin. Um den Geflüchteten in Not trotzdem eine medizinische Versorgung zu ermöglichen, haben sich über 600 Praxen auf Abfrage der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin dazu bereiterklärt, Geflüchtete kostenfrei zu behandeln.

In Berlin seien bereits Geflüchtete eingetroffen, die eine Dialyse benötigen, heißt es in einer Pressemitteilung der KV Berlin. Diese Behandlungen könnten nicht aufgeschoben, die hohen Kosten aber nicht von den Praxen getragen werden. „Bisher gibt es in Berlin keine finale Regelung, wann aus der Ukraine geflüchtete Menschen Behandlungsscheine oder eine elektronische Gesundheitskarte bekommen sollen“, teilt die Pressestelle der KV Berlin der Berliner Morgenpost mit. Die KV Berlin hoffe hier auf eine schnelle Reaktion des Berliner Senats. Sobald die Registrierung der Geflüchteten möglich sei, solle in Berlin das gleiche Verfahren gelten, wie es bereits in Brandenburg der Fall ist. Die KV Berlin befinde sich bezüglich der Umsetzung und Organisation mit der Senatsverwaltung für Integration in Gesprächen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Brandenburg wurde dagegen bereits mit der Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge begonnen. Benötigt ein Geflüchteter medizinische Versorgung, wendet er sich an seine Kommune oder das zuständige Sozialamt. Hier wird ein Behandlungsschein ausgestellt, der bei dem behandelnden Arzt vorgelegt werden kann. Der Arzt stellt die Rechnung für die Behandlung dann gegenüber der Kommune oder dem Sozialamt aus. Dies geht aus einer Meldung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) zur ambulanten Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine hervor.

In Notfällen ist eine Behandlung auch ohne Behandlungsschein möglich. „Niemand, der behandlungsbedürftig ist, soll abgelehnt werden“, sagt Christian Wehry, Sprecher des KVBB. Der behandelnde Arzt müsse den Behandlungsfall und die persönlichen Daten des Patienten aufnehmen, um im Nachhinein die Kosten gegenüber den Kommunen abrechnen zu können. Das Land sei auch in der Verantwortung, dass die Geflüchteten schnellstmöglich eine elektronische Gesundheitskarte, oder eine Ersatzbescheinigung erhalten, so Wehry.