Potsdam plant weitere Notunterkünfte für Ukraine-Geflüchtete

Potsdam. Die Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam will angesichts der steigenden Zahl ankommender Ukraine-Flüchtlinge weitere Notunterkünfte schaffen. "Geografisch haben wir eine ähnliche Situation wie 2015 in München", sagte die Leiterin des Stabes, Sozialbeigeordnete Brigitte Meier, am Donnerstag mit Blick auf die damalige Flüchtlingssituation. "Also braucht es so schnell wie möglich eine bundesweite Weiterleitung", forderte sie. Die Bundesregierung halte dies bisher nicht für notwendig.

In der Orangerie der Biosphäre, einer Tropenhalle, sind derzeit 60 Schlafplätze vorhanden, sagte Geschäftsführer Sebastian Leifgen. Möglich sei bei Bedarf eine Kapazität von bis zu 150 Feldbetten. Dort sollen alle in Potsdam ankommenden Flüchtlinge zunächst registriert und dann gegebenenfalls weitergeleitet werden. Derzeit würden weitere Standorte für Notunterkünfte in der Stadt erkundet, sagte Meier. Darunter sei ein Freizeittreff. Wer bleiben wolle und ein Dach über dem Kopf habe, werde in der Innenstadt in einem Aufnahmezentrum registriert.

