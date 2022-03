Berlin. Zwei Unbekannte haben in der Nacht einen Späti in Kreuzberg überfallen und dem 43-jährigen Verkäufer mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Das Duo raubte eine Kette, Geld und Zigaretten und floh in eine bisher unbekannte Richtung, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kopfverletzungen des Verkäufers wurden demnach in einem Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-464858/2

