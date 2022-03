Polizei: Mann wird aggressiv und behindert Einsatz

Berlin. Ein 47-jähriger Mann soll in Karow Polizisten zuerst beleidigt und dann tätlich angegriffen haben. Der Mann habe am Mittwoch die Polizisten aus seinem Auto heraus im aggressiven Ton angesprochen und gefordert, eine Anzeige aufgeben zu dürfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Diese hätten in der Franz-Schmidt-Straße jedoch selbst gerade eine Anzeige wegen eines anderen Falls aufgenommen.

Daraufhin habe er die Beamten beleidigt und aggressiv gefordert, die Anzeige wegen einer Sachbeschädigung sofort aufzunehmen. Der Aufforderung, seinen Ausweis zu zeigen, sei er nicht nachgekommen, so die Polizei. Stattdessen sei er mit drohenden Armbewegungen auf die Beamten zugegangen. Ein Beamte hab deshalb Pfefferspray eingesetzt. Als weitere Einsatzkräfte an den Tatort kamen, habe sich die Situation beruhigt. Der Mann kam vorläufig in Gewahrsam.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-464479/2