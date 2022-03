Tierheim Berlin: Wer gibt Labrador Milow ein neues Zuhause?

Berlin. Labradore sind eigentlich Familienhunde: Sie sind freundlich, anhänglich und übernehmen schnell die Funktion des besten Freundes bei Kindern. Nicht so Milow. Er ist zwar eindeutig ein Labrador, verhält sich aber nicht so. Nach Auskunft des Tierheims hat er durch schwere Schicksalsschläge ein tiefes Misstrauen gegenüber Menschen und beißt, wenn er sich bedrängt fühlt oder gestresst ist. Ins Tierheim kam er, weil sein Vorbesitzer ins Krankenhaus musste. Jetzt sucht der Hund wie so viele andere Artgenossen im Tierheim ein neues Zuhause bei verständnisvollen Menschen.

Milow hat in der Verhaltenstherapie im Tierheim schon große Fortschritte gemacht. Zwar benötigt er bei Kontakten mit anderen Menschen noch einen Maulkorb, aber er begegnet Fremden mittlerweile aufgeschlossen. In Milows künftigem Zuhause sollten deshalb keine Kinder leben. Seine neuen Halter müssten bereit sein, über einen langen Zeitraum mit der Unterstützung der Tierheim-Mitarbeitenden sein Vertrauen wieder aufzubauen.

Milow fährt gern Auto und bettelt nach Futter

Hat das einmal geklappt, sollte auch Milow wieder ein umgänglicher Hund werden. Denn schon heute ist er gern bei Aktionen dabei, wenn man ihm seinen nötigen Freiraum lässt. Er fährt problemlos im Auto mit und kennt es, auf seiner Decke zu liegen und dort entspannt abzuwarten. Gern verbringt er so mit seinem Pflege-Team die Mittagspause. Der Rüde liebt Futter und bettelt auch ganz gerne mal. Leider darf er wegen einer Allergie nicht alles fressen, was er haben will.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Milow läuft artig an der Leine und auch vorbeifahrende Radfahrer sind für ihn kein Problem. Dennoch ist er ein Hund, der in Konflikten die Flucht nach vorn antritt und dann auch beißen würde. Deshalb sucht das Tierheim Menschen, die schon Erfahrung im Umgang mit schwierigen Hunden haben. Auch sollte das häusliche Umfeld so gestaltet sein, dass wenig Konflikte entstehen. Ein separates Hundezimmer wäre von Vorteil.

Wer sich für Milow interessiert, kann unter Angabe der Telefonnummer eine E-Mail schreiben an: tiervermittlung@tierschutz-berlin.de