Senatorin: Flüchtlingszahlen in Berlin werden weiter steigen

Berlin. Der Senat rechnet weiter mit steigenden Zahlen von Flüchtlingen aus der Ukraine. "Wir haben es mit einer enormen Zahl zu tun, die steigt und die noch deutlich ansteigen wird, wenn die humanitären Korridore geöffnet sind", sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. 8900 Flüchtlinge seien zuletzt allein am Mittwoch angekommen, viele reisten weiter, viele würden auch bleiben. Der Senat habe zahlreiche Maßnahmen in die Wege geleitet, die Situation am Hauptbahnhof und am Ankunftszentrum in Reinickendorf werde aber auch schwieriger. Die Flüchtlinge kämen schubweise mit Zügen an - Busse kämen die ganzen Nacht an. Der Senat habe nicht nur Unterkünfte, sondern auch Willkommenszelte, Sanitäter, Spielecken, Essen und vieles mehr organisiert und bezahlt.

