Werneuchen. Eine Sechsjährige ist am Donnerstagmorgen auf ihrem Schulweg in Werneuchen (Landkreis Barnim) von einem 43-jährigen Autofahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei bisher nicht bekannt. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-463704/3

