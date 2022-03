Frau bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Berlin. In Berlin-Tempelhof sind zwei Autofahrende bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch schwer verletzt worden, eine davon lebensbedrohlich. Ein 36-jähriger Autofahrer ist auf das ihm vorausfahrende Auto aufgefahren, als die 62-jährige Fahrerin des Autos an einem Durchbruch des Mittelstreifens wenden wollte, wie die Polizei mitteilte.

Durch den Aufprall wurde die 62-Jährige demnach in den Gegenverkehr geschoben. Daraufhin sei es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto der Frau und dem eines 29-Jährigen des Gegenverkehrs gekommen. Im Anschluss prallte die Frau den Angaben zufolge gegen ein an der Straße geparktes Auto.

Die 62-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt, der 29-Jährige schwer. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen.