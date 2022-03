Hilfsgüter für die Ukraine: Giffey kündigt Schienenbrücke an

Berlin. Mit einer eindringlichen Rede hat die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Donnerstag im Abgeordnetenhaus die Hilfsbereitschaft Berlins für die Ukraine und die von dort geflüchteten Menschen beteuert. „Uns geht das Leid der Ukrainerinnen sehr nahe“, sagte die Sozialdemokratin: „Es ist in unseren Träumen und ist am Tag allgegenwärtig in allem, was wir tun.“ Sie dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement und warb für Gemeinsamkeit. „Wir müssen wegkommen von der Haltung des Vorwurfs, hin zum gemeinsamen Zusammenstehen“, sagte die Regierende Bürgermeisterin.

Giffey beschrieb eindringlich die Herausforderungen für die Stadt. Sie rechne weiter mit 10.000 Neuankommenden täglich. Jeden Tag müsse Berlin 1000 zusätzliche Betten für Geflüchtete bereitstellen, sagte Giffey. Man brauche schnell „große Kapazitäten“. Man habe in den vergangenen Tagen sechs stillgelegte Unterkünfte mit 1500 Plätzen reaktiviert, zudem habe man 1700 Plätze in Hotels und Kirchengemeinden geschaffen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Franziska Giffey: Fünf weitere Unterkünfte gehen demnächst ans Netz

Fünf weitere Unterkünfte gingen in den nächsten Tagen ans Netz. Um das Containerdorf auf dem Flughafengelände Tempelhof wieder komplett zu öffnen, werde man schnell die nötigen Wasserleitungen errichten. Wenn die Abschnitte zwei und drei dort in Betrieb seien, bedeute das 2000 zusätzliche Plätze. „Das sind die Kapazitäten für zwei Nächte“, beschrieb sie die Größe der Aufgabe. Deswegen werde man am Flughafen Tegel ein neues Ankunftszentrum mit „bis zu 3000 Plätzen oder vielleicht sogar mehr“ schaffen. Geplant sei, mehr als 10.000 Menschen pro Tag in Tegel zu registrieren und möglichst weiter zu verteilen.

Aber auch wenn viele Menschen in andere Bundesländer oder ins Ausland weiterreisten oder privat unterkämen, müsse Berlin „massiv zusätzliche Unterkunftsplätze schaffen“. Man bereite nicht nur Tegel vor, sondern sei auch „entschlossen, die Messe zu nutzen“, sagte Giffey und bestätigte damit Informationen der Morgenpost vom Vortag. Womöglich werde auch der Flughafen Tempelhof mit einbezogen. Turnhallen sollen anders als 2015 aber nicht als Notquartiere genutzt werden.

Lesen Sie auch: Rot-Grün-Rot garantiert Geld für geflüchtete Ukrainer

Giffey nannte die Hilfe des Bundes und der anderen Bundesländer für die Bewältigung des Flüchtlingsandrangs „elementar“. Berlin habe das Anrecht, Unterstützung des Bundes auch einzufordern. Dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk sagte Giffey zu, den Wunsch nach einer Gedenkstätte für die ukrainischen Opfer der Nazi-Herrschaft während des zweiten Weltkriegs realisieren zu wollen. Man werde über das Projekt reden, sagte sie. Auch über deutsch-ukrainische Europaschulen sei sie schon mit der Bildungssenatorin im Gespräch. Man müsse sehen, wie man geflüchtete Lehrerinnen und Erzieherinnen an die Berliner Schulen und Kitas holen könne.

Schienenverbindung mit Hilfsgütern für die Ukraine

Die Regierende Bürgermeisterin kündigte an, dass die Deutsche Bahn von Berlin aus eine feste Schienenverbindung mit Hilfsgütern für die Ukraine organisieren werde. Das habe Bahn-Vorständin Sigrid Nikutta zugesagt.

Die Aktion werde durch „Spenden aus Berlin“ unterstützt. Das ist dann keine Luftbrücke, aber eine Schienenbrücke“, sagte Giffey. Ihre Rede beendete sie mit einem Gruß, den sie von einer ukrainischen Frau gehört habe: „Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Himmel“, sagte Giffey mit bebender Stimme und erhielt erstmals Applaus von allen sechs Fraktionen des Abgeordnetenhauses.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt