Brandenburger IHK: Woche der Ausbildung für Interessenten

Cottbus. In den Brandenburger Industrie- und Handelskammern (IHK) beginnt am Montag eine Woche der Ausbildung für junge Leute. Mehr als 2000 Ausbildungsplätze seien derzeit in der gewerblichen Wirtschaft noch unbesetzt, sagte Carsten Christ, Präsident der IHK Ostbrandenburg und Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Brandenburger IHK, am Donnerstag. Angeboten werden Plätze für künftige Bankkaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik oder Köche. Für die Unternehmen werde der Fachkräftemangel zunehmend zum Risiko. "Geht in die Betriebe - hier öffnen sich die Türen für die eigene berufliche Zukunft", empfahl Christ jungen Leuten.

Unter dem Motto "Mach es in Brandenburg" haben die drei IHK Cottbus, Ostbrandenburg und Potsdam für die Aktionswoche viele Veranstaltungen vorbereitet. Über die bundesweite Lehrstellenbörse sind nach den Angaben freie Ausbildungsplätze zu finden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-461337/2