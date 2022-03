Ukrainischer Botschafter Melnyk: "Putin, du bist ein Mörder"

Berlin. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat Deutschland jahrelanges Versagen im Umgang mit Wladimir Putin vorgeworfen. "Warum wurde er so lange hofiert", fragte Melnyk am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus, wo er auf Einladung des Parlamentspräsidenten Dennis Buchner sprach. "Diese Politik ist krachend gescheitert", sagte Melnyk. "Appeasement ("Beschwichtigungspolitik", Anm. d. Red.) hat den Krieg nicht verhindert."

Es sei heuchlerisch von Deutschland zu behaupten, man sei getäuscht worden. Spätestens nach der Vereinnahmung der Krim hätte anders auf die Politik Putins reagiert werden müssen, so Melnyk.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ukraine-Botschafter Melnyk: Importstopp für russische Rohstoffe muss kommen

Er appellierte an Deutschland, die Ukrainer nicht im Stich zu lassen. "Ich erwarte, dass die Bundesregierung die Sanktionen verschärft. Ein Importstopp für russische Rohstoffe muss kommen", sagte Melnyk. Er appellierte an die Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit in Russland mindestens vorübergehend einzustellen.

Lesen Sie auch: Rot-Grün-Rot garantiert Geld für geflüchtete Ukrainer

In seiner sehr persönlich gehaltenen Rede erinnerte er an Kinder, die in den vergangenen zwei Wochen im Krieg gestorben sind, deren Familien die russischen Angriffe nicht überlebten. "Putin, du bist ein Mörder, du wirst für alle Ewigkeit in der Hölle schmoren", rief er dem russischen Präsidenten entgegen. "Bitte helfen Sie uns, dieses Armageddon zu beenden."

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt