Betrug mit Corona-Soforthilfe? Polizist vor Gericht

Berlin. Ein Polizeibeamter, der unberechtigt Corona-Soforthilfe in Höhe von 5000 Euro beantragt haben soll, muss sich am Donnerstag (9.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Der 42-Jährige soll laut Ermittlungen im April 2020 gegenüber der Investitionsbank Berlin angegeben haben, er sei hauptberuflich mit einem Einzelunternehmen im Bereich von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen tätig. Tatsächlich sei er Polizeihauptkommissar in Vollzeit beim Land Berlin. Von seinem Dienstherrn sei ihm lediglich eine Nebentätigkeit genehmigt worden. Die Anklage lautet auf Computerbetrug. Ein Prozesstag ist geplant.

