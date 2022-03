Vor dem Hauptbahnhof öffnete am Mittwoch ein Zelt für Geflüchtete. Es soll den Menschen aus der Ukraine als erste Ankunftsstation dienen

Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine Geflüchtete aus Ukraine: „Die Hilfe hier ist unglaublich“

Berlin. Als das Baby sich ankündigte, war an Krieg nicht zu denken. Ksenia und ihr Ehemann richteten das Kinderzimmer ein, sie besorgten Strampler und Wickelkommode, überlegten, welchen Namen ihr Kleines bekommen sollte. Die Freude über das Leben zu dritt ließ sie alles andere vergessen, das Leben hätte kaum schöner sein können. Damals, als sie noch beide in Kiew waren. Damals, als an Krieg nicht zu denken war.

Nun steht Ksenia im Untergeschoss des Berliner Hauptbahnhofs, in einer Stadt, in der sie nie zuvor war und in der sie niemanden kennt, die Wölbung ihrer Bauchdecke kündet von dem neuen Leben in ihrem Körper, und die junge Mutter versucht herauszufinden, wo sie eine SIM-Karte besorgen kann.

Sie müsse doch ihren Ehemann sagen, dass er sich keine Sorgen machen müsse. Außerdem wolle sie wissen, ob er schon in den Kampf gezogen sei.

Hat sie Angst? Ksenia überlegt. „Ja, schon“, sagt sie. „Ich weiß noch nicht, wo ich heute übernachten kann. Ich weiß auch nicht, ob ich meinen Mann jemals wiedersehen werde.“ Aber dem Kind in ihrem Bauch gehe es gut. Alles andere werde sich schon finden.

Improvisiertes Ankunftszentrum stößt an Grenzen

Menschen, denen es geht wie Ksenia, Menschen, die vor dem Krieg flüchten, um ihr eigenes und das Leben ihrer Kinder zu retten, kann man am nördlichen Ende des Hauptbahnhofes, dort also, wo im ersten Untergeschoss ein improvisiertes Ankunftszentrum mit Kinderecke und SIM-Karten-Verkauf entstanden ist, dieser Tage an jeder Ecke hören.

Unzählige Ehrenamtliche mühen sich, den Geflüchteten zu helfen, sie geben ihnen einen Teller warme Suppe oder frische Windeln, sie vermitteln Unterkünfte, organisieren Corona-Tests, spenden Trost und sprechen Mut zu.

Doch die vielen Menschen bringen die Helfer an ihre Grenzen – und die abgerissenen handgemalten Hinweisschilder in den Gängen, der Müll, von dem keiner so recht weiß, wo er hin soll, zeugen ebenso wie das eher unappetitliche Matratzenlager davon, dass der nicht abreißende Zustrom von Menschen alleine mit viel Engagement und noch mehr guten Willen nicht mehr zu bewältigen ist.

Nun endlich zeigt Berlin Flagge

Das Zelt öffnete am Mittwoch am Hauptbahnhof

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Das Engagement der Ehrenamtlichen wurde von allen Seiten gewürdigt. Informationsstände des Bundes oder des Landes Berlin suchten die Ankommenden aus den Kriegsgebieten im Hauptbahnhof dagegen bisher vergeblich. Nun aber – manche sagen, nun endlich – zeigt Berlin Flagge.

Auf dem Washingtonplatz am südlichen Ausgang des Hauptbahnhofs, das Kanzleramt ist in Sichtweite, öffnete am Mittwochabend ein 600 Quadratmeter großes Zelt. „Welcome Hall Berlin“, steht über dem Eingang. Daneben prangt das offizielle Logo des Landes Berlin. Stefan Strauß, der Sprecher der Senatsverwaltung für Soziales, sagt: „Das Zelt soll helfen, die Ankunftssituation im Bahnhof zu entzerren.“

Wenige Stunden, bevor Mitarbeiter der Deutschen Bahn die ersten Geflüchteten aus dem Bahnhof in die „Welcome Hall“ geleiten, steht Jens-Martin Krieg in dem Zelt und erklärt einem seiner ehrenamtlichen Helfer, dass man am Zelt keine Spenden annehmen werde.

„Wenn wir damit anfangen, führt das ins Chaos“, sagt er. Innerhalb einer halben Stunde habe man „ein ganzes Warenhaus“ und müsse sich um Sachen kümmern, die niemand brauchen könne. „Das schaffen wir nicht, wir müssen uns um die Leute kümmern.“

Vom Feriendorf auf dem Land ins Flüchtlingszelt

Jens-Martin Krieg leitet eigentlich ein Feriendorf der Stadtmission in der beschaulichen Uckermark. Zwölf Hektar Wald, 246 Betten, etwas Erholung für bedürftige Familien. Am vergangenen Sonnabend habe ihn dann sein Chef angerufen. Ob er sich vorstellen könne, am Hauptbahnhof den Betrieb in einem Zelt für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zu organisieren.

Er habe darüber mit seiner Familie beraten, sagt Krieg. Dann habe er zugesagt. „Jeder muss mit der Gabe helfen, die ihm mitgegeben ist. Wenn meine Gabe ist, in einer Einrichtung für Menschen in Not dafür zu sorgen, dass alle Räder ineinander greifen, ist das eben die Aufgabe, die mir zugedacht ist.“

Die Ausrüstung, mit der Jens-Martin Krieg und seine Leute helfen können: 36 Bierbänke und 18 am Zeltdach befestigte LED-Leuchten, eine Heizung und unzählige Wasserflaschen, eine Kinderecke mit Malsachen und einigen Spielzeugen.

Die Verteilung auf Unterkünfte erfolgt nicht in dem Zelt

„Wir sind eine Art erweiterte Ankunftshalle“, dämpft Krieg die Erwartungen. Die Verteilung der Menschen, die nicht bei Bekannten unterkommen oder bei Berlinerinnen und Berlinern, die privat eine Bleibe anbieten, sei Sache des Senats.

Im Zelt gehe es ums Ankommen, um das Angebot einer medizinischen Erstversorgung und um die Möglichkeit zum Toilettengang. Um eine warme Mahlzeit – und um Menschen, die den Geflüchteten die dringlichsten Fragen beantworten können.

„Sie kämpfen für unser Heimatland“

Zu den ersten, die am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr in dem Zelt ankommen, gehört die 31 Jahre alte Jevgeniia. Mit einer Freundin und ihren zwei Kindern ist sie aus Kiew gekommen. Ihr Mann und ihr Vater seien Soldaten. „Sie kämpfen für unser Heimatland“, sagt Jevgeniia.

Sie selbst wolle mit ihrer Freundin und den Kindern weiter nach Spanien fahren. Dort wohnten Verwandte. Bis die Weiterreise organisiert ist, blieben sie aber erstmal in Berlin.

Sie sei müde und müsse schlafen, sagt Jevgeniia und gibt zu verstehen, dass sie das Gespräch gerne beenden würde. Dann ruft sie den Reporter doch noch einmal zurück. Eines will sie noch loswerden: „Die Hilfe hier ist unglaublich.“