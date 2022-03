Berlin. Bei einem Streit in Berlin-Wedding ist ein Mann durch Messerstiche eines Gegners schwer verletzt worden. Der Streit zwischen drei Männern brach am Dienstagabend auf dem Leopoldplatz aus, wie die Polizei mitteilte. Dabei griffen zwei Männer ihren 34-jährigen Kontrahenten an, einer soll ihn mit einem Messer am Hals und am Ohr verletzt haben. Der andere soll auch eine Waffe dabei gehabt haben. Die Täter flüchteten, der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

